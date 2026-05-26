El Chevron Racing toma impulso

La temporada 2026 de la Súper Copa avanza y el equipo Chevron Racing ha conseguido colocarse entre los protagonistas cuando se acerca la mitad del calendario, tanto en el campeonato Gran Turismo México Pro 1 como en los Tractocamiones.

José Arellano viene de lograr un importante Top 5 en su último compromiso en León, Guanajuato, y mantenerse entre los punteros le ha valido para llegar a 311.5 unidades, con el auto 29, en el sexto escalón de la tabla.

“No ha sido un año sencillo. Los contactos nos han perjudicado un poco y a pesar de ellos hemos logrado mantenernos en competencia, nada alejados del Top 5 general, que será el objetivo para lo que viene. Sabemos de nuestro potencial, de lo que podemos conseguir como equipo y vamos a dar todo por conseguirlo”, dijo el piloto de Chevron Racing.

Por su parte, Enrique “Harry” Dueñas se ha encontrado con grandes retos en su tracto 29 de Chevron Delo, un 2026 en el que los resultados no le han acompañado, pero sabiendo que tiene la segunda mitad de la temporada para dar vuelta a la página, encontrándose por ahora en el lugar 7 de la tabla, con 207 puntos.

“Es complicado porque hemos dado nuestro mayor esfuerzo, pero las cosas no siempre salen como las planeamos. El tracto nos ha jugado un poco en contra, pero ahora tenemos un buen tiempo para detallarlo y trabajar en cada aspecto que nos permita volver a los sitios que merecemos”, declaró.