El Club Municipal festeja seis décadas

El Club Deportivo Municipal conmemorará este año su 60º aniversario, una trayectoria que comenzó en 1966 por iniciativa del prestigiado profesor Alfredo Ovilla Martínez, quien impulsó la creación de la institución a partir de un equipo de Futbol.

Dos etapas en su historia

Sus antecedentes se remontan a mediados de los años sesenta, cuando Ovilla Martínez dirigía el Barcelona de segunda fuerza. Después de conseguir varios títulos con aquel conjunto, decidió formar una nueva organización deportiva bajo el nombre de Club Deportivo Municipal.

La primera etapa del Municipal se extendió desde su fundación hasta 1994, periodo durante el cual el equipo reunió a distintas generaciones de futbolistas, entrenadores y familias vinculadas con el balompié en Tuxtla Gutiérrez.

Luego de varios años de inactividad, en 2013 el club volvió a la acción por iniciativa del ingeniero Lisandro Martínez Pozo, exjugador que promovió la recuperación del proyecto deportivo y su identidad institucional hasta su fallecimiento.

Desde entonces, nuevas generaciones se han incorporado a la organización, dando continuidad a una historia que comprende seis décadas, aunque con diferentes periodos de actividad. Actualmente son dirigidos por Lisandro Martínez de la Rosa.

Con motivo del aniversario, el dirigente anunció que en los próximos meses desarrollará distintas actividades, iniciativas y proyectos para recordar sus orígenes y reconocer a las personas que han formado parte de su trayectoria.

La conmemoración abarcará el periodo 1966-2026, bajo el lema institucional “Siempre Edilicios. Siempre Municipal”.