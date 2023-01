El cuadro chiapaneco busca regularidad

Ni malos como en la derrota de la jornada uno, ni tan buenos como en el primer triunfo del torneo el sábado pasado. Cafetaleros de Chiapas sabe que hay mucho por trabajar, para corregir situaciones de juego, y nada mejor que hacerlo con una victoria. Eso fue lo que dejó el duelo ante Leviatán FC, un ambiente que solo tiene margen para mejorar en la búsqueda de la regularidad, uno de los principales objetivos del conjunto “aromático”.

El equipo de Jesús Palacios reconoce que se ha mejorado respecto a aquella primera actuación en Pachuca, encontrando momentos importantes de juego y con la mentalidad de ir siempre tras el triunfo, justo cuando su siguiente compromiso será en calidad de visitante.

No hay lesionados hasta el momento y eso va sumando a la confianza. Alan Acosta está cada vez mejor y es evidente que pronto podría ser titular, representando un aporte ofensivo importante, donde ya se hicieron notar frente al marco rival Eleuterio Jiménez y Martín Abundis.

“Quiero trascender lo más que se pueda con este equipo. Ayudar lo más que se pueda, con goles, con asistencias, sin escatimar en esfuerzo. Me siento contento, me arroparon muy bien y me siento como en casa. Eso habla bien de la gente aquí y tengo mucha confianza después de conseguir anotar en el debut”, comentó Jiménez.

La buena noticia de esta semana es que Rodrigo Guillén avanza satisfactoriamente de la lesión que sufrió en el torneo pasado. El chiapaneco ya realiza trabajos que requieren mayor implicación de la articulación lastimada, aunque se siguen guardando las reservas para que su recuperación sea total y logre volver a la cancha en los tiempos establecidos.

El conjunto chiapaneco se alista para viajar este jueves al centro del país, donde debe medirse con Dongu para buscar la segunda victoria del torneo y así poder ganar posiciones en el grupo tres de la Liga Premier.