El Delfín alista el 32º Torneo de Fondo

El club deportivo El Delfín de Chiapas alista la celebración del XXXII Torneo de Natación de Fondo Adolfo Solís Muñiz Reto R-A (Resistencia Aeróbica), que se llevará a cabo el domingo 8 de febrero en la alberca semiolímpica del Centro de Entrenamiento.

De acuerdo con la convocatoria oficial, la competencia acuática se desarrollará bajo la modalidad de final contra reloj, con apoyo del sistema Meet Manager y toques electrónicos. La sesión abrirá con la prueba principal, los 1,500 metros libres, dirigida a las categorías juvenil A (13-14 años) y 15 años y mayores.

Otras distancias

El programa incluye otras distancias, como la de 200 metros libres para las categorías de 8 años y menores, así como para masters. No obstante, los nadadores de 25 años y mayores podrán optar por un desafío mayor, el de 400 metros libres, prueba que también corresponde a la infantil A (9-10 años). En tanto, los 800 metros libres serán exclusivos para el sector infantil B (11-12 años).

Las competencias serán para ambas ramas, considerando la edad del nadador al día del evento. De acuerdo con el número de inscritos, se permitirá la participación de hasta dos atletas por carril para agilizar la sesión. El afloje está programado para las 8:00 horas y las acciones iniciarán a las 9:20, una vez concluida la ceremonia inaugural.

Cabe remarcar que el torneo está abierto para clubes y escuelas de Natación de Chiapas y de otras entidades, con cupo limitado. La fecha límite de inscripción es el miércoles 4 de febrero, con un costo de 245 pesos por competidor, y los registros pueden hacerse en las instalaciones del club organizador, o vía telefónica al número 9616686240 para los foráneos.

Finalmente, la organización informó que todos los participantes recibirán medalla conmemorativa.