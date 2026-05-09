El Delfín destaca en conferencia mundial

Representando a Chiapas y a México en uno de los encuentros más importantes de la educación acuática a nivel internacional, El Delfín de Chiapas participó en la Conferencia Internacional de Escuelas de Natación organizada por la International Swimming Schools Association (ISSA) en Cascais, Portugal.

El evento reunió a 175 delegados de 32 países en un espacio dedicado a la actualización profesional, la innovación y el intercambio de experiencias enfocadas en fortalecer la enseñanza de la natación y la seguridad acuática.

Múltiples actividades

La directora pedagógica de El Delfín, Mónica Anzueto Moguel, tuvo una destacada participación como ponente y líder académica dentro de la conferencia. Formó parte del panel internacional “Built by People, Felt by Customers”, centrado en la influencia del liderazgo y la cultura organizacional en la experiencia del cliente y la permanencia de los equipos de trabajo.

Además, participó como instructora del Curso de Certificación de Profesor de Natación y Seguridad Acuática para instructores, respaldado por ISSA y desarrollado junto con AMPD Academy. También intervino en reuniones estratégicas y de planeación rumbo a los proyectos internacionales de ISSA para 2026.

Durante cuatro días se realizaron conferencias, talleres y sesiones prácticas sobre liderazgo, sostenibilidad, aprendizaje temprano, competencia acuática, experiencia del cliente, ciencia aplicada a la enseñanza e innovación tecnológica en escuelas de natación.

Anzueto Moguel destacó que esta experiencia fortalece la visión de El Delfín de Chiapas como una institución referente en educación acuática en México.