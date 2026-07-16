El Delfín suma experiencia en Copa Maya

El Delfín de Chiapas cumplió con una destacada participación en la 41ª Copa Maya de Natación, que reunió a 48 equipos procedentes de Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo, para mantenerse como una de las competencias infantiles más exigentes de la región sureste.

La delegación estuvo integrada por 14 atletas, quienes participaron en distintas pruebas individuales. De los 48 clubes inscritos, 42 consiguieron puntos durante el evento, mientras que el representativo chiapaneco acumuló 45 unidades.

Balance positivo

El nivel mostrado por los atletas infantiles permitió que los nadadores de El Delfín enfrentaran pruebas de alta exigencia y adquirieran mayor experiencia competitiva, consideró la entrenadora del club, Lily Anzueto Moguel, quien también resaltó que esta participación sirvió para evaluar su desempeño ante deportistas provenientes de diferentes estados.

En este mismo tenor, remarcó que el club fundado en 1975 mantiene un modelo de formación enfocado en el desarrollo progresivo, el aprendizaje técnico y el disfrute de la Natación, con el objetivo de favorecer la continuidad de sus atletas en las categorías juveniles.