El dolor es muy grande: Lionel Messi

Lionel Messi rompió el silencio y, a través de su cuenta de Instagram, agradeció por las muestras de apoyo y felicitó a España por el campeonato. El 10 de la Albiceleste, actual jugador del Inter Miami, no expresó nada sobre su posible retiro del combinado argentino y solo se limitó a hablar del dolor que tiene tras haber perdido la final del Mundial 2026.

“El dolor es muy grande y va a costar que cierre esta herida. Pero también me quedo con todo lo bueno con los partidos que dimos la vuelta, dejando todo y que quedarán por siempre en la memoria”, posteó. “Con el apoyo de un país entero que junto con el trabajo y el esfuerzo de este grupo nos llevó a volver a estar, una vez más, entre los mejores del mundo”.

Messi recalcó que en estos momentos, después de una dura derrota en la final, cuesta valorar lo que se hizo. “Pero este grupo llegó a dos finales consecutivas de la Copa del Mundo”, precisó. “Muchas gracias de corazón por cada saludo y por cada mensaje. Una vez más logramos unirnos como país y estar todos juntos, compartiendo el inmenso orgullo de ser argentinos”.

Además, expresó: “También quiero felicitar a España por el campeonato”. Messi llegó a los 13 años de edad a dicho país para enrolarse con el Barcelona, equipo con el que logró los títulos más importantes de su carrera, hasta que en agosto del 2021 dejó al conjunto catalán.