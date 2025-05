Feliz por sus goles, pero sobre todo por el funcionamiento colectivo en el arranque de la fase final de la Liga TDP se manifestó Daniel Cruz López, artillero de Estudiantes del Cobach.

El playera 6 fue la figura de la primera ronda de Liguilla, marcando tres tantos en el duelo de vuelta que Estudiantes ganó por 4-0 ante Valle de Xico, aunque aclara que esto no es producto del trabajo individual sino de conjunto, además de que van paso a paso en su meta por ser campeones y buscar el ascenso. “El equipo está mentalizado en un objetivo y para eso trabajamos toda la semana”, declaró.

Aseguró que sabían que el contrincante llegaría a proponer, por lo que aplicaron un parado táctico que les funcionó a la perfección. Sobre sus goles, apunto: “Darle gracias a Dios porque él es el que me da las fuerzas para poder anotar. Antes del partido le pedí que se hiciera su voluntad y sé que no me ha dejado solo en los partidos pasados, antes de iniciar siempre le pido que me ayude para poder anotar. Todos estos tres goles son para mi familia, que siempre me ha apoyado; para mi novia, que no deja de estar en las gradas apoyándome, y para toda la gente que a través de las redes sociales nos dejan un mensaje de motivación”.

Por su parte, Jorge Madrigal Pérez también se mostró feliz por haber sido protagonista aportando un gol en el último encuentro, pero sobre todo porque con su Futbol ayudó a su escuadra a avanzar a la siguiente ronda. “Al principio —reconoció— nos costó un poquito. Después nos adaptamos, hicimos lo que el profesor pidió y todo bien, gracias a Dios”.

Además, destacó que ahora viene otra eliminatoria dura, pero confía en la preparación que han tenido a últimas semanas. “El equipo sabía que íbamos a tener rivales fuertes para la Liguilla. Nos preparamos física y mentalmente para esto y lo estamos demostrando hoy en día”, puntualizó.

PDLA FC, próximo rival

En horas recientes se dio a conocer que el PDLA FC será el rival de Estudiantes en los octavos de final. La ida se jugará este miércoles en Puebla, y la vuelta, el sábado en el estadio Flor del Sospó, ambos duelos a las 15:00 horas.