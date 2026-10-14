El Futbol mexicano tiene talento de 20 años

Ha transcurrido un año desde la eliminación de la selección mexicana Sub-20 a manos de Argentina en el mundial que se jugó en Chile. Dicha generación de jugadores, comandada por el técnico Eduardo Arce, ha sido una de las más prometedoras en lo que se refiere al surgimiento de talento. De hecho, en este 2026, el proceso que han tenido varios elementos del plantel, ya están rindiendo frutos en el máximo circuito del Futbol mexicano, más allá del caso de Gilberto Mora con Tijuana.

De los 21 que fueron convocados, al menos 14 ya gozan de oportunidades en sus respectivos equipos. El delantero de Santos Tahiel Jiménez es un claro ejemplo de un trabajo desde fuerzas básicas. El hijo de Walter «Lorito» Jiménez, aquel jugador que militó en Santos, Veracruz, entre otros, no solo ya pelea por la titularidad, sino que viene de marcar un doblete ante San Luis.

El delantero de Chivas Hugo Camberos es otro de los ejemplos que han llevado un proceso en su escuadra. El atacante de 19 años lleva ocho partidos jugados, misma cantidad que registró la campaña pasada, pero con la diferencia de que en el presente Apertura 2026 en seis ya fue titular. Por si fuera poco, ha sido uno de los elementos que ha llamado Rafael Márquez para la selección mayor.

En ese mismo sentido, el zaguero Everardo López, de los Diablos Rojos del Toluca, desde que debutó en el máximo circuito en 2022 ha sido un habitual en el cuadro titular. Sin embargo, a partir de 2024, no se ha consolidado en el equipo. También fue considerado por Javier Aguirre para acudir al mundial.

Hay otros jugadores como Iker Fimbres y César Garza, fundamentales en el mediocampo del Tri de Eduardo Arce, que poco a poco se han hecho de un lugar en un plantel como el de Rayados de Monterrey, al igual que el defensor de Puebla, Rodrigo Pachuca o Alexei Domínguez con los Tuzos del Pachuca, y Diego «Chicha» Sánchez con los Tigres.

En el caso de Elías Montiel, la situación es distinta, ya que desde antes de acudir a jugar el Mundial Sub-20 ya era fundamental en el mediocampo de Pachuca. Sin embargo, para el presente torneo de la Liga MX se convirtió en el traspaso más costoso del mercado; Atlas puso 12 millones de dólares para llevárselo.