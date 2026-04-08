“El Galo” y Gilio triunfan en La Coleta

En hombros y por la puerta grande salieron de la Plaza de Toros La Coleta de San Cristóbal de Las Casas los matadores André Lagravere, “El Galo”, y Arturo Gilio, tras cortar 3 y 2 orejas respectivamente, a los astados de la ganadería tapatía Pablo Moreno.

El diestro yucateco-francés tuvo una faena notable ante Canelo, cubriendo magistralmente el tercio de banderillas, y tras un pinchazo marcó una estocada hasta la empuñadura lo que le valió una oreja.

Con su segundo astado, Vengativo, la lluvia hizo estragos en su desempeño, pero aun así Lagravere se lució para cerrar con otro estoconazo de efectos inmediatos, que le valieron 2 apéndices.

Gilio cortó dos orejas

Por su parte, al diestro lagunero Arturo Gilio le tocó lidiar con la lluvia y un toro de escasa fuerza, pero logrando una buena faena y mejor estocada para ganarse par orejas. Al de Torreón Coahuila le correspondió cerrar la tarde con el peor ejemplar del lote, Giraldo, y ya con el ambiente pasado por lluvia y el frío en los tendidos, sacó algunos derechazo.

Por su parte, Octavio García, “El Payo”, abrió la tarde consiguiendo una oreja, con Faldero, prendiendo el tendido con sendos derechazos y naturales con profundidad, lo que le valió el primer apéndice de la corrida.

Aunque al diestro queretano le tocó otro astado débil y deslucido, echó mano de su vasta experiencia para bordar una faena derechista marcada por un pinchazo y una estocada caída, lo que lo alejo de los trofeos.

Domingo de más toros

Para la segunda corrida de feria en San Cristóbal, el 12 de abril, se anunció al rejoneador yucateco Rafael Ayala, el torero tapatío Alfredo Ríos, “El Conde”, y por vez primera en La Coleta, los Recortadores Mexicanos, con cinco toros de San Antonio de Triana.