El HO Speed Racing se alista para Chiapas

El HO Speed Racing es un equipo con más de 14 años de experiencia en las mejores categorías a nivel nacional. Cortesía

La escudería HO Speed Racing se alista para su segunda fecha puntuable de Nascar México Series, a celebrarse el próximo 14 de abril en el Súper Óvalo Chiapas.

Diego Ortiz, piloto de la categoría Challenge —con el auto 11 patrocinado por Metaxchange, Agunsa y 3M—, argumentó que uno de los principales retos de correr en Chiapas será el calor, por lo que tendrá que mantener una buena hidratación.

“El Óvalo de Chiapas será una fecha llena de adrenalina. El calor será clave a lo largo de la carrera; esperamos temperaturas altas de 30 a 40 grados, por lo que será importante la hidratación a lo largo del fin de semana”, afirmó.

“Estoy seguro de que tendremos un excelente resultado en esta segunda fecha de temporada y más en este óvalo que es muy padre visitar. A través de mi trayectoria en Trucks, me atrevo a decir que este óvalo es uno de los “top 3” de México y definitivamente vamos con todo para la carrera los próximos 13 y 14 de abril”, añadió.

Por su parte, Koke de la Parra, conductor del auto 29, está muy contento de regresar al Óvalo de Chiapas y confirma que es una de sus pistas favoritas, por lo que llegará con la mentalidad de llevarse un podio en compañía de la afición que siempre lo recibe con los brazos abiertos.

“Muy emocionado de tener un segundo año en Challenge con mi gran equipo HO Speed Racing y con mi patrocinador Metaxchange. Llegamos con el gran compromiso de buscar ser los mejores en cada carrera. Vamos con el objetivo de ser campeones en la Challenge, así que haremos carreras muy inteligentes para lograrlo”, afirmó.

Mientras tanto su compañero Giancarlo Vecchi —del auto 57 de Restonic y Agunsa— arribará al óvalo chiapaneco con buenos recuerdos y con la espinita de consolidar el podio.

“En esta pista hemos tenido buenas carreras, así es que vamos a trabajar arduamente con el equipo y con el ingeniero para poder tener un auto impecable desde las prácticas y poder cerrar con esa meta. Para mí, el óvalo es una pista que me gusta mucho porque cuenta con gran afición y el apoyo de todos. Se siente esa adrenalina de las tribunas, así que muy contento de regresar a Tuxtla después de un año”, declaró.

Finalmente, Rafael Maggio —de la camioneta 77 patrocinada por Bling Bling Sports—se ha preparado mucho para concretar ese podio. “He tenido la fortuna de correr dos veces en Tuxtla, me ha ido muy bien, es una pista que me gusta bastante. El calor es complicado, pero la pista es espectacular, tiene un brinco muy interesante saliendo de la curva 2, el cual hay que esquivar porque si caes ahí, te vas directo al muro, pero es muy divertida. Será una carrera para disfrutar al cien y me encuentro con muchas ansias de ir a Tuxtla”, puntualizó.