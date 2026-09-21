El Jobo vive una jornada deportiva en comunidad

El deporte llegó hasta El Jobo con una jornada de convivencia para niñas, niños y familias, como parte del programa “¡Que Viva el Deporte en tu Colonia!”, que llevó actividades de Futbol, Basquetbol y Atletismo al parque Central de esta localidad.

Desde temprana hora, las familias se dieron cita para participar y acompañar una jornada que tuvo como objetivo fomentar la actividad física, la convivencia y el acercamiento de la niñez al deporte.

Como parte del programa se desarrolló un cuadrangular de futbol con la participación de Guerreros FC, Titanes FC, Dragones FC y Rayos FC, equipos que protagonizaron distintos encuentros ante el respaldo de familiares y habitantes de El Jobo.

También se realizó un cuadrangular de Basquetbol entre los clubes Tornados y Linces, quienes tuvieron actividad dentro de una jornada que permitió a las y los participantes disfrutar de diferentes disciplinas deportivas.

Uno de los momentos con mayor participación fue la realización de las carreras pedestres, en las que niñas y niños, de entre cinco y 12 años, tuvieron la oportunidad de integrarse al atletismo, correr y disfrutar de una actividad diseñada para fomentar desde temprana edad el gusto por el ejercicio.

La jornada combinó competencia y convivencia, con espacios para que las familias pudieran acompañar a los menores y disfrutar de las actividades desarrolladas en el parque Central.

Al finalizar, todos los participantes recibieron premios como reconocimiento a su entusiasmo y participación. La premiación incluyó balones y uniformes deportivos, entregados como parte de la actividad impulsada para acercar herramientas y motivación a quienes forman parte de estas disciplinas.

La jornada en El Jobo permitió que disciplinas como el Futbol, el Basquetbol y el Atletismo se convirtieran en puntos de encuentro para la comunidad, con una mañana dedicada a la actividad física y la convivencia familiar.