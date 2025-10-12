El Malditillo acorta distancias en Puebla

Durante la Etapa 2 de la Carrera Panamericana, Ricardo Cordero y Marco Hernández, al mando de El Malditillo, se llevaron la victoria absoluta y acortaron por 40 segundos la brecha que los separa de los líderes generales.

Precisamente Hilaire y Laura Damiron se quedaron con la segunda posición de la sesión, que se corrió de Oaxaca a Puebla, mientras que Emilio Velázquez y Javier Marín completaron el podio con un sólido tercer lugar.

En la categoría Turismo de Producción, Benito Guerra y Erwin Coronel dominaron la jornada y consiguieron el primer puesto con una actuación impecable. Mientras tanto, en la Histórica B, Diego y Lucía Candano brillaron al conquistar la segunda etapa, demostrando gran trabajo en equipo y pasión por la carrera.

Invitado de renombre

Por su parte, el campeón mundial Timo Bernhard, reconocido por haber ganado las 24 Horas de Le Mans en dos ocasiones (2010 y 2017), debutó en la Carrera Panamericana como invitado del Porsche Team, acompañado por el copiloto mexicano Patrice Spitalier.

En su primer día de recorrido, el alemán demostró su maestría al volante en las dos primeras secciones de velocidad (Huitzo y La Herradura).

El también ganador mundial de Resistencia FIA (2015 y 2017) disfrutó el espectacular paisaje en la zona semidesértica del estado, próxima a Tehuacán, donde más tarde tuvieron una recepción entre cientos de aficionados ondeando banderas a cuadros para celebrar la llegada de todos los integrantes del tren de carrera.

Novedades enPanamericana

Como parte de la esencia de promover la riqueza cultural y turística de México, por primera vez en su historia la Carrera Panamericana estuvo en Tlaxcala, atravesando Huamantla, Xaloztoc, San José Tepoxtla y San Matías Tepetomatitlán, entre otros.

La jornada concluyó en el zócalo de Puebla, a un costado del Palacio de Gobierno, donde se instaló el arco de meta, en el cual hizo su primera aparición pública El Fantástico, el auto guía desarrollado por investigadores del Tecnológico de Monterrey, seguido por un vehículo con un sistema autónomo creado por el Politécnico de Milán, los cuales fueron tripulados por el piloto Luis “Chapulín” Díaz y el Dr. Jorge de Jesús Lozoya Santos, profesor investigador de la Escuela de Ingeniería y Ciencias del Tecnológico de Monterrey.