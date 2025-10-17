El Malditillo domina las carreteras de México

La Carrera Panamericana vivió una intensa jornada de competición que culminó con la llegada de El Malditillo al frente del convoy que arribó a la Plaza de Armas en San Luis Potosí.

La Etapa 7, que se corrió de Guanajuato a San Luis Potosí, mantuvo la adrenalina al máximo. Cada curva fue una muestra de talento al volante de los pilotos, que buscan quedarse con la gloria del certamen de autos clásicos más importante del mundo.

Los potosinos salieron a las calles para honrar y aplaudir a los competidores en todo su recorrido por la capital del estado, especialmente al local Ricardo Cordero que, junto a su navegante Marco Hernández, dominó cinco de los nueve tramos de velocidad, para alcanzar la primera posición de la Etapa 7, seguido por el piloto francés Hilaire Damiron y Carlos “Char” García.

Turismo Mayor

En la categoría mayor, Cordero y Hernández no cesan en su afán de conquistar su séptima Panamericana, y mantienen el liderato con una ventaja de 27 segundos sobre Hilaire y Laura Damiron que siguen acechando para llevarse el título de este año.

En tercer lugar, el veterano piloto norteamericano Doug Mockett sigue dado la pelea al lado de Manuel Iguiniz en el inconfundible Studebaker Super 88.

Bajas sensibles

Durante esta séptima jornada de velocidad se presentaron algunas bajas, como la del Porsche 911 RSR con número 521, que continuó con fallas en el motor, anulando la participación de Benito Guerra Jr. y Erwin Coronel, faltando solo un día para el final de la carrera.

Mientras que en el tramo de Santa Rosa, Luis Javier Camargo y Jair Ibarra sufrieron un despiste en su Studebaker Champion, cuyos daños fueron considerables y los dejaron fuera de la competencia.

Nada está escrito en esta edición conmemorativa de los 75 años del nacimiento de la Carrera Panamericana. Con una ruta inédita de más de 4 mil kilómetros y ocho días de competencia, tanto los pilotos como sus máquinas están poniendo a prueba su resistencia al límite, y las sorpresas podrían aparecer justo en el último tramo rumbo a Zacatecas, en la Etapa 8.