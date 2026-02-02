El Monstruo Morado devora a Tapachula FC

El súper líder de la Liga Premier Serie A, Racing de Veracruz, derrotó 2-1 a Tapachula FC en duelo de la jornada 17 de la Liga Premier Serie A, celebrado en la Unidad Deportiva Hugo Sánchez Márquez.

El Monstruo Morado sigue intratable en el campeonato de ascenso, si bien en esta ocasión se encontró con un rocoso cuadro chiapaneco, que vendió cara la derrota.

Primer gol con polémica

El cuadro local puso el partido cuesta arriba para Tapachula FC desde los 19 minutos, en una acción polémica en la que el árbitro sancionó penal tras una serie de jaloneos entre el zaguero Alexis Espinosa y el delantero local, Iván Hernández, donde incluso el primero fue el que cayó al suelo.

Pese a las protestas de la defensa el silbante no dio marcha atrás a su decisión y el mismo Iván Hernández abrió el marcador a los 22 minutos desde los 11 pasos con un tiro potente y cruzado que engañó al portero Kefrén Avilés.

Lo definió Carballo

Para el segundo tiempo, Tapachula logró mantenerse en la pelea por rescatar un buen resultado, logrando mantener la desventaja mínima la primera media hora.

Pero el cuadro chiapaneco no contaba con que el partido quedara prácticamente sentenciado a través de su paisano, Erick Carballo Flores, quien ingresó en el segundo tiempo y se estrenó con el Racing de Veracruz al anotar el 2-0 al minuto 76, mediante un remate de volea en los linderos del área, colocando la pelota pegada al poste, inalcanzable para el arquero.

Tapachula FC no bajó los brazos y logró hacer el marcador más decoroso con el 1-2 anotado por Edson de León al 90, quien desde la banda izquierda hizo una serie de amagues y mandó un tiro-centro que agarró efecto y terminó por internarse dentro del portería Jair Dickey.

Realidades opuestas

Con este triunfo, Racing llega a 49 puntos, se mantiene como líder del grupo 3 y es el club con mejor promedio de puntos en la tabla de cocientes de toda la Liga Premier Serie; en contraste, Tapachula FC se queda en 21 unidades y ve cada ves más lejanas sus opciones de liguilla.

En la fecha 18, Racing de Veracruz tendrá jornada de descanso, en tanto que los chiapanecos recibirán a los Chapulineros de Oaxaca.