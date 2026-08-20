El Mr. y Miss Chiapas ya tiene convocatoria

La Asociación de Fisicoconstructivismo y Fitness del Estado de Chiapas, A. C., lanzó la convocatoria para el 28° Campeonato Estatal Selectivo de Fisicoconstructivismo y Fitness Mr. y Miss Chiapas 2026, programado para el domingo 13 de septiembre, a partir de las 12:00 horas, en el Teatro Universitario de la Unicach, en Tuxtla Gutiérrez.

El certamen reunirá a competidores de distintos municipios en busca de los títulos de la entidad y lugares para representar al estado en el Campeonato Nacional Mr. México y Señorita Perfección 2026.

Programación oficial

Las actividades del estatal comenzarán el sábado 12 de septiembre con inscripciones y pesaje, de 16:00 a 20:00 horas, en la misma sede. El costo será de 300 pesos por categoría y los participantes deberán cumplir con los requisitos establecidos por la asociación.

En la rama femenil habrá Fitness Figura Libre, Bikini y Bikini Wellness, con divisiones de Principiantes, Novatas y Clasificadas. En varonil se contemplan Classic Physique para Principiantes, Novatos y Clasificados, así como Fisicoconstructivismo por divisiones de peso, Campeón Absoluto, Campeón de Campeones y Men‘s Physique.

La convocatoria establece que quienes no hayan participado en el Selectivo 2026 no podrán intervenir en esta competencia.

Premiación general

La premiación contempla medallas del primero al sexto lugar de cada categoría y trofeos para los tres primeros puestos de las categorías clasificadas. Además, algunos ganadores recibirán apoyo con gastos pagados para acudir al Campeonato Nacional Mr. México y Señorita

Perfección 2026, a celebrarse del 1 al 4 de octubre en el World Trade Center de la Ciudad de México.

El jurado será designado por la Asociación de Fisicoconstructivismo y Fitness del Estado de Chiapas y sus decisiones serán inapelables.