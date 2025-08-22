El objetivo es buscar el ascenso: López

Motivado con el arranque de la campaña y mentalizado en buscar el ascenso con Jaguares FC se manifestó el guardameta Axel López. Tras el cierre de la pretemporada, en la que pudo comenzar a competir por un puesto en el once titular, reconoció la exigencia que implica defender la portería, pero con la seguridad de hacer un buen papel

“Estamos ansiosos de que comience el torneo. Hicimos una buena pretemporada y nos hemos estado preparando bien para arrancar con todo”, aseguró el arquero.

Resaltó la experiencia del director técnico Francisco Ramírez y del entrenador de porteros Jalil Fuentes para llegar a su mejor nivel, por lo está listo para defender los tres postes en caso de que sea requerido.

“Hay tres porteros, cualquiera puede ser titular y al que le toque lo hará muy bien. Los once que inicien lo van a hacer muy bien”, expuso el guardameta que disputó el último duelo de preparación ante Tapachula FC en el Olímpico.

Remarcó que “el objetivo principal es buscar el ascenso, trabajamos para eso, pero sabemos que hay que ir paso a paso, partido a partido. Es un proceso complicado, el grupo tiene que mantenerse fuerte para lograrlo”.

Finalmente, pidió a la afición apoyarlos con todo en esta temporada que está por iniciar y refrendó el compromiso de todo el plantel felino por dejar hasta la última gota de sudor en el terreno de juego.