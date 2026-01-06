El objetivo es seguir creciendo: Morales

Si bien Nascar México Series ha mostrado un crecimiento impresionante, consolidándose como opción no solamente para los pilotos mexicanos, sino también latinoamericanos y con muchos seguidores en el país, para su director general, Jimmy Morales, el objetivo para este 2026 es seguir creciendo.

“En resumen, hay un ambiente positivo y una base sólida para que Nascar México siga expandiéndose, tanto en términos de participación de pilotos como de afición y desarrollo de infraestructura”, expresó.

Además, afirma que cerró el 2025 con objetivos cumplidos, experiencia ganada y más ganas que nunca de seguir creciendo dentro del Automovilismo Deportivo. “El 2026 nos espera con nuevos desafíos, más metas y la misma pasión de siempre”, aseguró.

En relación al calendario oficial para este año comentó que se dará a conocer en los próximos días. “Habrán plazas nuevas y posiblemente regresemos a otras que habíamos visitado en año anteriores. Además, hay muchos lugares que quieren una carrera de Nascar México, pero hay que ver muchos aspectos para poder ir”, adelantó.

Más pilotos al extranjero

Aseguró que hoy día se cuenta con varios pilotos que ya están en condiciones de salir a correr más allá de nuestras fronteras y hacerlo muy bien.

“Seguiremos trabajando de manera organizada algo fundamental para tener éxito y también nos permite tener la claridad para llegar a los objetivos que tenemos en mente”, afirmó el directivo.

Dijo además que sin motivación, es muy difícil lograr cosas y que por esa razón siempre trata no solamente de motivar a la gente que trabaja en la organización, sino también a los equipos.

Por último, señaló que en el tema de patrocinios hay que trabajar mucho porque estamos en año del Mundial de Futbol donde la mirada de las marcas están puestas, pero afortunadamente hay algunas que se dan cuenta del escaparate que es Nascar México para un mercado de muchos millones de clientes potenciales.