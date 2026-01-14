El objetivo felino es mantener el buen paso

Jaguares FC inició la segunda vuelta de la Liga Premier FMF con el pie derecho al imponerse por 1-0 a Héroes de Zaci, un resultado que, de acuerdo con su director técnico Carlos Trejo, era obligatorio para comenzar a competir en los primeros planos del grupo 3.

El estratega recordó que en la primera vuelta el equipo dejó escapar puntos valiosos, por lo que la consigna era clara: ganar sí o sí, especialmente jugando en casa.

Fuertes en el Zoque

Trejo enfatizó que no pueden permitirse ceder unidades como locales. “Tenemos que ganar, eso es lo más importante, más acá en casa, donde no debemos dejar ir puntos”, afirmó, al tiempo que valoró el desempeño colectivo, en particular durante el primer tiempo.

Aunque reconoció que aún hay aspectos por mejorar, como la contundencia frente al arco y mantener la intensidad durante los 90 minutos, el entrenador resaltó la posesión del balón, la tenacidad de la escuadra y la competencia interna que se vive en el plantel.

“Siento que el equipo se vio bien, intenso por muchos lapsos del encuentro y la verticalidad es lo que vamos a ir encontrando poco a poco”, señaló.

Recordó que el cierre del partido no fue sencillo, ya que Héroes de Zaci presionó en los últimos minutos, obligando a Jaguares a replegarse y apostar por el contragolpe.

Sin embargo, destacó la capacidad del conjunto para mantener el cero en su arco, lo que les permitió asegurar tres puntos —para llegar a 21— que brindan tranquilidad de cara a la semana de trabajo.

“Tenemos que seguir por ese camino para buscar la calificación y el título, no nos queda de otra”, expresó. Y dejó claro que el plantel apunta alto y tiene como meta alcanzar al líder del grupo: “Estamos pensando en lo más grande; queremos alcanzar al Racing de Veracruz (39 puntos) y pelear los primeros puestos porque el equipo está para eso”.

Talentos juveniles

En cuanto a los jugadores jóvenes, Trejo subrayó que varios de ellos ya suman minutos importantes y que otros tendrán su oportunidad, siempre respaldados por los elementos de mayor experiencia.

Ante Zaci se dio el debut de Santiago Núñez Madrigal, además de que tuvieron acción otros jóvenes como Luis Sánchez y Alejandro Vargas, contando en el plantel con otros elementos como el recién ascendido de Liga TDP, Luis Esponda (Chifut). “El trabajo es apoyarlos y darles confianza, porque la calidad la tienen”, apuntó.

Contra Inter Playa

Jaguares FC ya piensa en su próximo compromiso ante Inter Playa, un duelo que anticipó complicado por disputarse como visitante. “Nos ganaron 1-0 allá y ahora tenemos que ir a sacar la victoria. Este equipo debe jugar en cualquier cancha a ganar”, afirmó el estratega.

El encuentro con el cuadro playense será el próximo sábado en la Unidad Deportiva Mario Villanueva Madrid, a las 17:00 horas, tiempo local.

Para concluir, el técnico dedicó un mensaje a la afición felina, a la que invitó a seguir respaldando al equipo: “Me gusta que la gente se meta y nos dé su apoyo. Que sigan viniendo y sepan que su equipo se va a morir en la raya en todos los partidos”.