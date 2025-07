“El Ruso” Hernández sueña con llegar a UFC

Con paso firme y mirada decidida, Freddy Alejandro Hernández Ruiz, mejor conocido como “El Ruso”, visitó el estudio de TVO Cuarto Poder para compartir su historia de vida y su trayectoria en las Artes Marciales Mixtas (MMA), disciplina en la que se ha forjado a base de esfuerzo y amor por el combate.

Originario de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, “El Ruso” compite actualmente en la categoría de 125 libras, representando a su tierra con orgullo, aunque desde hace un año reside en Guadalajara, Jalisco, donde entrena con tres reconocidos equipos: Ojo de Tigre, Invictus y Axhiuayan, los cuales han potenciado su crecimiento como peleador profesional.

En entrevista, Freddy confesó que su historia en las MMA comenzó desde muy joven. “Tenía 14 años cuando descubrí que los golpes eran mi verdadera pasión. Yo era futbolista, jugaba como extremo, pero la adrenalina del combate me atrapó. Desde el primer entrenamiento supe que esto era lo mío”, relató con una sonrisa que dejaba ver el entusiasmo intacto con el que inició en la disciplina.

Sin embargo, el camino no fue sencillo. Aunque su convicción nunca titubeó, no siempre tuvo el respaldo de su familia. “Al principio mis papás no lo veían bien. Pensaban que era una etapa, algo que se me iba a pasar. Me decían que mejor estudiara, que el deporte no dejaba nada. Pero yo tenía claro que este era mi sueño, y me aferré a él”, aseguró con firmeza.

Durante varios años se mantuvo entrenando y compitiendo a nivel local, pero la falta de apoyo institucional y de espacios para profesionalizarse en Chiapas lo llevaron a tomar una difícil decisión: salir de casa. “Me dolió mucho dejar Tuxtla, pero entendí que si quería crecer, tenía que salir. Guadalajara me ha abierto muchas puertas, he aprendido con grandes ‘coaches’ y me he medido con peleadores de muy alto nivel. Hoy sé que fue la decisión correcta”, afirmó.

A sus 26 años, Freddy Hernández se considera en el mejor momento de su carrera. Con un estilo sólido, forjado en la técnica de las MMA y una mentalidad imbatible, “El Ruso” ya visualiza su próximo gran objetivo: llegar a la UFC. “Estoy enfocado al cien por ciento. Me estoy preparando para dar el salto internacional. Quiero demostrar que en Chiapas también hay guerreros listos para brillar en las grandes ligas del mundo”, comentó.

Además de compartir su historia, Hernández hizo un llamado a las nuevas generaciones. “A los chavos que están empezando les digo que no se detengan. Va a haber momentos duros, pero si lo que hacen los apasiona, sigan adelante. Entrenen, esfuércense, salgan de su zona de confort y no tengan miedo a los retos”, señaló.

Freddy también aprovechó para agradecer a sus entrenadores, a sus compañeros de equipo y a quienes han confiado en él desde sus inicios. Reconoció que el camino aún es largo, pero está decidido a seguir escalando, paso a paso, hasta alcanzar su meta.

La entrevista cerró con un mensaje claro y directo de parte del atleta: “Mi sueño es claro. Quiero escuchar mi nombre dentro del octágono de UFC, representando a Chiapas, a Tuxtla, a todos los que alguna vez pensaron que no se podía. Porque sí se puede, y yo voy a demostrarlo”.

“El Ruso” ya comienza a sonar fuerte en los circuitos nacionales. Su determinación, su talento y su disciplina lo colocan como uno de los peleadores con mayor proyección del sureste mexicano. Y si algo dejó claro en esta charla es que su historia apenas está comenzando.