El Santo vuelve al Deportivo Roma

La afición a la Lucha Libre en Tuxtla Gutiérrez tendrá una cita especial el 15 de marzo de 2026 cuando el Deportivo Roma sea escenario de una función que promete emociones y grandes enfrentamientos sobre el cuadrilátero.

En la lucha estelar de la noche se presentará un combate que reúne experiencia, tradición y espectáculo, con la participación de El Santo y Máscara Sagrada, quienes unirán fuerzas para enfrentar a Hijo de Fishman y Turipache 2000 en un duelo que mantendrá al público al filo de sus asientos.

La cartelera ha generado gran expectativa entre los seguidores de este deporte, ya que reúne a figuras que forman parte de la tradición de la Lucha Libre mexicana y que han dejado huella en los encordados. El choque de estilos y la rivalidad entre las parejas participantes anticipan una batalla intensa en la que cada bando buscará imponerse ante la afición tuxtleca.

El Deportivo Roma, ubicado en la capital chiapaneca, será el escenario donde los fanáticos podrán disfrutar una velada llena de emoción, llaves, vuelos y castigos característicos de la Lucha Libre, disciplina que se mantiene fuerte en el gusto del público.

La función es organizada por Promociones Jiménez y Maxillus, que han preparado una noche especial para los seguidores de este deporte, con el objetivo de acercarlo a las familias y fanáticos locales.

De igual forma, indicaron que ya se encuentra disponible la preventa de boletos, con distintas localidades para el público. Los accesos en zona VIP tendrán un costo de 300 pesos, mientras que en Fila 1 estarán disponibles en 200 pesos. El acceso a gradas tendrá un precio de 100 pesos, ofreciendo así opciones accesibles para que más aficionados puedan asistir.

Además, los organizadores dieron a conocer que los niños menores de 10 años podrán ingresar de manera gratuita, con el objetivo de fomentar la convivencia familiar y acercar a las nuevas generaciones al espectáculo de la Lucha Libre.

Se espera que el evento convoque a una amplia afición de Tuxtla Gutiérrez y municipios cercanos, que podrá disfrutar una noche llena de adrenalina y tradición, en uno de los recintos deportivos más conocidos de la ciudad.