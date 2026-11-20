El patinador José Emilio Sánchez Cortés se convirtió en el primer representante chiapaneco en participar en un circuito de Skatecross de alto rendimiento, en una competencia celebrada en Oaxaca, en la que estuvieron presentes atletas de diferentes estados de México y exponentes internacionales.

El deportista compitió en la categoría de 13-14 años, en la que coincidió con figuras como el atleta italiano Davide Squillari, participante del circuito internacional de esta disciplina.

El campeonato también contó con la presencia de exponentes de la rama femenil, como Ludovica Rimondi, patinadora italiana con títulos mundiales en la categoría sénior, y Alexa Rodríguez Alvarado, representante mexicana en eventos internacionales de Skatecross.

En este sentido, es oportuno mencionar que en el certamen compitieron deportistas procedentes de Puebla, Tlaxcala, Estado de México, Baja California y Oaxaca, entre otras entidades, en distintas categorías.

La participación de Sánchez Cortés representa un primer antecedente para Chiapas en este nivel competitivo, además de ofrecer una referencia sobre las exigencias técnicas y deportivas que enfrentan los patinadores en el circuito nacional e internacional.