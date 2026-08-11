El talento de la AAA se impuso

La presencia de Las Tóxicas fue uno de los principales atractivos de la función de Lucha Libre que reunió a estrellas de AAA y gladiadores chiapanecos en la Plaza de Toros San Roque, donde la afición tuxtleca disfrutó una noche cargada de emociones, espectáculo y momentos que levantaron al público de sus asientos.

Lady Flamer y La Hiedra fueron las encargadas de representar a Las Tóxicas en uno de los combates que más llamaron la atención durante la velada, enfrentándose a Lady Shani y Centella en una batalla marcada por la intensidad de las cuatro gladiadoras.

La contienda femenil tuvo además un ingrediente especial: “El Catrín”, quien estuvo como réferi y terminó involucrándose en las acciones, inclinando en distintos momentos la balanza y generando la molestia de las protagonistas.

A pesar de la adversidad, Lady Shani y Centella supieron sobreponerse para llevarse la victoria después de conseguir las tres palmadas sobre sus rivales.

Dupla

Más allá del resultado, Las Tóxicas dejaron una fuerte impresión entre los asistentes, demostrando por qué se han convertido en una de las duplas femeniles que generan mayor reacción entre los aficionados de la Lucha Libre.

Lady Flamer y La Hiedra no pasaron desapercibidas y fueron recibidas con una combinación de gritos, abucheos y aplausos por parte del público, en un evento en el que los espectadores respondieron a cada movimiento de las luchadoras.

Talento local

La actividad también contó con la participación de otros nombres importantes de este deporte, además de representantes locales que tuvieron la oportunidad de compartir escenario con figuras provenientes del circuito nacional.

En la lucha semifinal, el equipo de Los Vipers, conformado por Abismo Negro Jr., Histeria y Taurus, enfrentó a la tercia integrada por Pagano, Mini Vikingo y Andrómeda. El encuentro mantuvo el ritmo característico de la función y terminó con la victoria para el bando de Pagano.

Otra de las batallas que despertaron la euforia de los aficionados fue el protagonizado por Valentino, Pimpinela y La Parkita, frente a La Parkita Negra, Destroyer Jr. y El Cínico.

La presencia de Pimpinela aportó una dosis adicional de espectáculo, mientras que Valentino también consiguió meterse al público en el bolsillo. Los besos de Pimpinela terminaron siendo de los elementos determinantes para que su equipo consiguiera quedarse con el triunfo.

La segunda lucha puso frente a frente a Los Wagner Brothers, Galeno del Mal e Hijo de Dr. Wagner Jr., contra La Parka y El Fiscal. La contienda tuvo momentos de dominio para ambos bandos y también estuvo marcada por la intervención del réferi “El Chilango”, quien mostró una polémica complicidad con los Wagner. Finalmente, La Parka y El Fiscal lograron imponerse para quedarse con los honores en este combate.

Gran respuesta

La actividad arrancó con un enfrentamiento de tercias en el que Celestial, Flashito y Guerrero Supremo Jr. superaron a Rebelde Boy, Black Boy y Marinero Solitario Jr., luego de que “El Duvalín” hiciera el conteo de tres. La función incluyó una batalla de exhibición en modalidad de triple amenaza, en la que Gregorian consiguió quedarse con la victoria ante sus oponentes.

La Plaza de Toros San Roque volvió a convertirse así en escenario para una noche que combinó la presencia de figuras reconocidas con talento local. Entre todos los momentos de la velada, Las Tóxicas se llevaron buena parte de los reflectores, tanto por su actuación como por la respuesta que provocaron en la afición.

Lady Flamer y La Hiedra, finalmente no pudieron salir con la mano en alto, pero dejaron una de las estampas más comentadas de la función, en una noche en la que el espectáculo femenil volvió a demostrar el peso que lleva dentro de la Lucha Libre profesional.