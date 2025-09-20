El torneo nocturno entra a la recta final

Con una categórica victoria de 8 a 0 sobre Deportivo Madi, Jaguares FC se afianzó en la cima del 12º Torneo Nocturno “Guerreros del Oriente” de la Liga de Futbol Rápido Guerrero Zoque.

Un triplete de Jonathan Abad, dobletes de Gabriel Pérez y Gustavo Mendoza, además de un tanto de Óscar Espinoza, dieron forma al triunfo que permitió a los felinos llegar a 30 unidades y establecerse como líderes en solitario, cuando solo resta una jornada más de partidos pendientes por contabilizar en el popular torneo que tiene como sede la cancha de Futbol Rápido del parque del Oriente.

DTS Autopartes es otro de los equipos en ascenso al colocarse 3º de la tabla con 23 puntos, luego de obtener par de victorias por goleada.

Primeramente, le propinó un 7-3 al Imprudentes FC, con “hat-trick” de Yovani Estrada y anotaciones de Erick Mota, Jesús de los Santos, Cristian Ramos y Romeo Rodríguez; del lado rival descontaron Gabriel Mota, Alex Rivera y Andy Cruz.

Además, arrolló 9-3 a Puro Corazón, duelo en el que Yovani Estrada se despachó con la cuchara grande, al marcar 6 goles, mientras que Isaac Toledo marcó triplete. Por su rival descontaron Luis Macías, Vicente Puente y Gregorio López.

En contraste, Atlético RMC sufrió un inesperado tropiezo al perder 5-8 ante Gema Premier FC, resultado pese al cual se mantiene dentro del Top-4 del certamen con 20 puntos.

En este encuentro, su rival se impuso con triplete de Cristian Abarca y sendos dobletes de Antony Roblero y Salvador Ruiz; por el RMC anotaron Luis Abarca (3) y Carlos Ocaña (2).

Con opción para la Copa

Otros clubes con acción, pero prácticamente destinados a quedar por debajo de los ocho primeros —para así disputar el título de consolación por la copa— son: Mazda FC, Imprudentes FC, Juventus FC, Niupy FC, Deportivo Madi, Troncos FC y Deportivo Ford.

Dentro de los que tuvieron actividad en la jornada 11 están Mazda FC, que goleó 7-3 al sotanero Deportivo Ford, con dobletes de Jeriel Bistrain, Diego Rodas e Israel Esquinca, además de otro tanto de Leonardo Ramírez; por su adversario descontaron Uber Constantino (2), Jeancarlo Gómez y Johan Culebro.

Juventus FC sumó por su parte los tres puntos al ganar por default (3-0) al Corporativo Jurídico Laboral.

Álvarez, virtual campeón de goleo

A falta de pocos partidos para dar por terminada la temporada regular, Víctor Álvarez, del Atlético RMC, marcha como líder en la disputa por el título de campeón goleador, con una cosecha de 51 dianas que lo vuelven casi inalcanzable.

En segundo lugar figura Jeriel Bistrain, del Mazda FC, con 28 goles, mientras que en tercero se encuentra Yovani Estrada del DTS Autopartes.

En cuanto a la lucha por el título de Mejor Portero, Mauricio Guerrero de la Juventus FC es quien comanda la clasificación con 28 atajadas, sin embargo, le sigue muy de cerca Wilber Solís (DTS Autopartes), con 25, por lo que este trofeo aún no tiene del todo definido a su próximo dueño.