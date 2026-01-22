El Tri abre su año futbolístico

La selección mexicana de Futbol se enfrentará este jueves a las 19:00 horas (tiempo del centro de México) a Panamá en un partido amistoso que marcará el inicio de sus actividades de preparación rumbo al Mundial 2026, que se jugará en México, Estados Unidos y Canadá.

El duelo se llevará a cabo en el estadio Rommel Fernández Gutiérrez, en la Ciudad de Panamá; un compromiso que, aunque no corresponde a una fecha FIFA, será clave para que el técnico Javier Aguirre evalúe variantes, distribuya minutos entre jugadores y afiance un esquema competitivo antes de la justa mundialista.

A diferencia de los encuentros oficiales, la convocatoria de México está compuesta principalmente por futbolistas activos en la Liga MX, con la excepción de uno de la Major League Soccer, lo que abre la oportunidad para que elementos menos utilizados demuestren su potencial en el Tri y se metan a la lucha por un puesto en la lista definitiva.

En este contexto, nombres como Armando González y Germán Berterame han cobrado relevancia dentro del grupo de atacantes, donde tratarán de consolidarse como opciones junto a referentes ya establecidos, mientras que la zaga y el medio campo buscan equilibrio para competir con éxito ante rivales de alto nivel.

Primera prueba

Históricamente, México domina los enfrentamientos ante Panamá, con una amplia ventaja en el historial de partidos oficiales y amistosos, en el que el Tri ha conseguido una mayoría de victorias.

El último duelo entre ambas selecciones en competiciones oficiales fue en la Concacaf Nations League 2024-25. México se impuso por 2-1 con una destacada actuación de Raúl Jiménez, incluyendo un penal decisivo en los minutos finales del juego.

Además de ser un examen técnico, el encuentro representa una prueba táctica para el entrenador antes de encarar el segundo amistoso del año, programado para el 25 de enero contra Bolivia, en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia.

La transmisión del partido en México estará disponible en televisión abierta por Canal 5 y Azteca 7, así como en señal de paga por TUDN y plataformas digitales para quienes deseen seguir las acciones desde cualquier dispositivo.

Con el silbatazo inicial a las 7 de la tarde, México buscará imponer su estilo, fortalecer su cohesión y sacar conclusiones clave en el camino que lo llevará al torneo más importante del Futbol mundial dentro de cinco meses.