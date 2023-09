El TST expande sus entrenamientos

La cancha Territorio Santos Tuxtla (TST) abrió sus puertas para sus clases de Entrenamiento Funcional, ampliando las opciones de deportes que se practican en este lugar ubicado la colonia Centenario de Tuxtla Gutiérrez. La primera sesión contó con la presencia de más de 50 estudiantes y se espera que el número aumente en futuras actividades.

El espacio creado para la Academia Santos Tuxtla, club de Futbol infantil, continúa evolucionando para beneficio de los atletas chiapanecos. Luego de la temporada de vacaciones, informaron que a partir del pasado lunes habrá ejercicios de Entrenamiento Funcional, en los que trabajarán con materiales como pesas, llantas, pelotas y diversos aparatos, para un desarrollo más óptimo de los músculos.

El presidente del club y dueño del espacio deportivo, Eduardo González enfatizó que la idea fue planeada para que los jóvenes hagan ejercicio, pues no todos son fanáticos del balompié y está será una buena oportunidad para que puedan entrenar, sobre todo aquellos que radiquen en el lado poniente de la ciudad.

“La intención principal es que la juventud no se aleje de los deportes. Tenemos un sitio bonito (la cancha TS); está adecuado para que sea cien por ciento familiar, no vendemos alcohol y es un espacio agradable. Entiendo que no a todos les gusta el Futbol y es por eso que vamos a probar con otras cosas para apoyar a los jóvenes, pues las actividades deportivas hacen que se alejen de los vicios”, comentó.

Los entrenamientos de esta disciplina estarán disponibles los días lunes, miércoles y viernes, de 19:00 a 20:00 horas, mientras que el sábado será en horario de 18:00 a 21:00 horas. Todos podrán pedir una clase muestra gratuita para conocer más a fondo esta nueva actividad.