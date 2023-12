“El Tucu” quiere contagiar su felicidad

Hace 22 años, el coro de “¡Tucu-Tucu!” acompañaba los festejos de cada gol anotado por César Alexenicer.

Hoy, con los ecos de aquellas tardes de Futbol con los desaparecidos Guerreros, busca ser el motor de nuevas alegrías para la afición tuxtleca, no rematando a portería sino guiando a un nuevo grupo de jugadores al frente.

El originario de Tucuman, Argentina, habló para los lectores de “Cuarto Poder” sobre este regreso a Tuxtla Gutiérrez, para dirigir a Cafetaleros de Chiapas, un equipo siempre habituado para ser protagonista en la Liga Premier, pero que hoy —a mitad de la Temporada 2023-2024— vive uno de sus momentos más complicados con una desbandada de jugadores, alejado de la zona de clasificación (es 8º del grupo 2) y del objetivo que ha perseguido desde que apareció en esta categoría: el ascenso a Liga de Expansión MX.

César, ¿qué representa para ti volver a esta ciudad?

“Imagínate, feliz de la vida. Pasé uno de los momentos más lindos de mi carrera acá, fue muy significativo para mi familia, conocen toda la ciudad, mi familia está feliz, mis hermanos se acuerdan del Cañón del Sumidero, de San Cristóbal, de los tacos (ríe). Mi mamá pasó un temblor acá en un tercer piso, se acuerda de eso y son recuerdos muy grandes, muy bonitos. Hoy mi mamá tiene 82 años, supo que venía acá porque estaba en Argentina y fue la mujer más feliz”.

¿Qué recuerdas de aquella época cuando marcabas goles con los Guerreros del Atlético Chiapas?

“Recuerdo muchísimo a la gente, que llenábamos el estadio. Todo empezó acá, con tribunas de lámina y después se construyó todo, el reconocimiento de la gente. Yo recuerdo un estadio lleno y eso me motiva a tratar de lograrlo como técnico”.

Cuando viniste era una Segunda, luego hubo Primera División y ahora que regresas de nuevo es con una Segunda División, ¿cómo explicarle a la gente estos ciclos?

“Lo que pasa es que el Futbol es como la vida de cada quien, hay momentos que estás arriba y otros que estás abajo y hay que lucharlos. Hoy nos toca estar en esta división, pero la idea es subirla, el objetivo siempre fue subir y devolverle a la afición el verdadero equipo que se merece”.

Antes ya fuiste auxiliar en Cafetaleros, ahora que es tu momento en el banquillo de entrenador, ¿cómo lo tomas?

“La verdad que como lo digo y aunque suene ya trillado, es una decisión que ni la pensé, la agarré con el corazón. Cuando me habló José Luis (Orantes) le dije ‘¡va!’ Nos pusimos de acuerdo en la parte económica, le dije ‘quiero esta gente’ y no hubo ni un problema y a trabajar, es más, estaba en Argentina y tuve que adelantar mis vacaciones, tenía seis años sin ver a mi familia, la vi una semanita y vámonos. Soy parte del club, quiero al club y no se merece estar acá”.

Tomando en cuenta que es poco tiempo para preparar al equipo, ¿la clave va a ser más la parte de la motivación y el convencimiento de tus jugadores?

“En realidad el Futbol es 90 por ciento motivación, después viene la otra parte. Lo vemos en la Selección Mexicana que juega bien una semana con Alemania y la otra pierde con Honduras, entonces pasa mucho por la motivación. Si nosotros tenemos motivado al jugador, al 100 y convencido de lo que queremos, todo va a caminar y a fluir.”

Se habla de que no había buena química entre algunos jugadores, incluso algunos problemas internos ¿cómo cambiar ese ánimo a tu llegada?

“Lo que pasó del torneo pasado no tengo conocimiento, con la gente que he hablado jamás me externó nada de eso. Y cuando viene un técnico nuevo cambia toda la energía, lo que quiere el técnico los jugadores se adaptan. Entonces lo que pasó el torneo pasado ya pasó, no podemos hacer nada, lo que hay que hacer es enfocarse en el primer partido para salir adelante”.

Finalmente, ¿qué le dices a la afición para que regresen al estadio del cual se alejaron al final y que los apoyen?

“Lo ideal es que la gente se acerque, que el equipo va a tratar de ser protagonista, va a ser un reflejo de lo que ellos quieren y que solamente me den un poquito de tiempo para que el equipo se acomode, no tengo mucho tiempo para trabajar, pero el equipo va a rendir y van a ver lo que ellos quieren”.