“El Turco” y “Pashá”, listos para SFN 11

El electrizante choque entre Andrés “El Turco” Farrera y Ángel “Pashá” Rodríguez empieza a calentarse. En el marco de la onceava cartelera de la liga internacional chiapaneca de MMA, Supreme Fight Night, estos peleadores se vieron frente a frente previo al segundo pleito de su creciente rivalidad, pactado para el sábado 25 de abril en el Polyforum Chiapas.

Artemio Montesinos, promotor de Supreme Fight Night, se congratuló de poder presentar el esperado pleito entre dos gladiadores que tienen su historia particular, como pocas veces se ha visto en las Artes Marciales Mixtas de México. Y más aún al poder realizar el combate en Chiapas, donde dejaron huella hace poco más de dos años, antes de llevar la liga a expandir su territorio hasta Guadalajara.

“Estamos aquí con la ilusión y la intención de que vamos a presentar un show espectacular y darles a los fans lo que han estado esperando”, afirmó Montesinos, al tiempo que detalló que serán un total de 12 combates en la función SFN 11 Rodríguez vs Farrera II, con presencia de talento local, nacional e incluso peleadores de otros países como Colombia y Cuba.

Ademas de estar acompañado por “Pashá” y “Turco”, estuvieron en la presentación los contendientes locales Julio César “Jaguar” Espinosa, Carolina Corzo, Fernando “Galleta” Anzueto y Bryan “El Rayo” Moreno.

Rivalidad creciente

“Pashá” Rodríguez llegará a la segunda edición de esta rivalidad con una racha de cuatro victorias en funciones de Supreme Fight Night, aunque en contra tendrá seguramente a la afición, algo que —aseguró— no le incomoda.

De hecho, un mensaje claro para la afición para que no se pierdan por nada del mundo esta batalla, “porque van a estar con la adrenalina al mil por ciento”. Por su parte, “Turco” Farrera tiene ante sí la oportunidad de sacarse la espinita clavada de la derrota sufrida por nocaut hace un año en Guadalajara frente a “Pashá”, y destaca que su preparación en los últimos seis meses la ha hecho en tierras brasileñas, de donde han surgiendo grandes campeones de este deporte.

“Mi carrera se basa mucho en el sacrificio, pero hacerlo por un propósito”, aseguró “El Turco”, y adelantó que, a diferencia de ese primer combate contra “Pashá” en el que la estrategia fue adaptarse a su rival, ahora va con la iniciativa de imponer condiciones desde que suene la campana.

Comenzó la venta de boletos

Las localidades para SFN 11 Rodríguez vs Farrera II ya están disponibles a través de la plataforma oficial (fanaccess.com), y en el módulo instalado en el segundo piso de Plaza Galerías. Los precios de las entradas van desde los 400 hasta los mil 500 pesos, y el promotor reportó un buen flujo de compra, por lo que confía en lograr un lleno en el Polyforum Chiapas.