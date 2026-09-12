El Tux Open regresa con todo su poder

El Tux Open 2026 reunirá a academias, equipos, entrenadores y competidores de Artes Marciales el próximo sábado 26 de septiembre, a partir de las 10:00 horas, en las instalaciones del Instituto del Deporte del Estado de Chiapas (Indeporte), en Tuxtla Gutiérrez.

El evento, convocado por la Asociación de Jiu Jitsu Brasileño, Artes Marciales Mixtas, Internacionales y Afines, contempla competencias en Artes Marciales Mixtas (MMA), Striking y Grappling No-Gi, con divisiones determinadas por edad, peso, experiencia y categoría.

Modalidades oficiales

La participación en MMA estará abierta desde los 8 años; en Striking, desde los 6, y en Grappling No Gi, desde los 4. Los combates, técnicas permitidas, protecciones y duración se regirán por el Reglamento del Tux Open 2026. La organización también podrá reclasificar el nivel de un atleta cuando su experiencia o su historial no coincida con el declarado.

Las inscripciones cerrarán el 22 de septiembre y el costo será de 600 pesos por una modalidad y 800 pesos por dos, con posibilidad de combinar MMA con Striking, MMA con Grappling o Striking con Grappling. Los emparejamientos serán preparados previamente con base en edad, peso, nivel y experiencia.

Pesaje y seguridad

Los participantes podrán hacer el pesaje el viernes 25 de septiembre, de 18:00 a 22:00 horas, en Extreme Fight Academy, o el sábado 26 desde las 8:30 horas, en la sede del torneo.

Mayores y menores de edad deberán presentar la documentación correspondiente, además de un certificado médico de aptitud expedido dentro de los 30 días previos al evento. Cada competidor tendrá que contar con la indumentaria y las protecciones reglamentarias para su modalidad.

Los ganadores recibirán medallas y reconocimientos de acuerdo con las divisiones y resultados de la competencia.