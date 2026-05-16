Electrizante jornada en Caña Hueca y La Herradura

Tras un breve receso por el Día de las Madres, la Liga de Futbol Independiente Tuxtla vuelve a la carga con encuentros de la fecha 7 de la primera división, así como de la fecha 5 del Torneo de Copa de la 2ª División.

De acuerdo con la programación oficial emitida por la popular liga capitalina, las acciones arrancan desde este sábado a las 8 de la noche en el campo 1 de Caña Hueca, con el choque de la máxima categoría entre Deportivo San Francisco y Croco FC.

En lo que respecta a la división de plata, se disputará el partido entre Masía FC y Terkoz FC, pactado también para las 20:00 horas, pero en el campo 3 del mismo parque capitalino.

Acción dominical

En el campo de La Herradura se llevará a cabo una atractiva triple cartelera de primera división desde las 2 de la tarde, arrancando con el duelo entre Coratux FC y Deportivo IMZZ. Al terminar, saltarán al terreno de juego las oncenas de Plásticos Pablín y Deportivo Modelo, y para cerrar la sesión entrarán en acción los conjunto de Familia FC y DC United.

Por su parte, en el campo 3 de Caña Hueca se efectuará una doble cartelera de segunda división a partir de las 4 de la tarde, iniciando con el choque entre Cobach 33 y Talentos Better, para luego dar paso al encuentro entre Deportivo Chiapas y Guerreros D’ Tadeo. Es oportuno mencionar que en la categoría de plata tocará descanso al Santa Ana Jr.