Karen Estefany competirá en Mundial

La deportista sancristobalense, Karen Estefany Recinos Nájera forma parte de la selección nacional mexicana de Hockey Sobre Ruedas que a partir del 23 de octubre disputará el Mundial World Skate Games, en Buenos Aires, Argentina, a donde viajóla tarde de este miércoles.

A sus 21 años de edad, Karen ha participado en diversas competencias internacionales representando a México, y en las que pone todo el corazón para tratar de ganar.

El que se realizará en Argentina será su segundo mundial de esta disciplina, ya que estuvo en el de Italia, donde el seleccionado nacional ganó el séptimo lugar.

Siguiendo los pasos de sus papás y de sus tíos, desde los ocho años comenzó a practicar el Hockey Sobre Ruedas en las instalaciones de los Servicios Deportivos Municipales (Sedem) de San Cristóbal de Las Casas. “No hay mucha difusión pero muchos niños lo practican”.

¿Por qué te inclinaste en el Hockey Sobre Ruedas?

“Me gusta por la adrenalina que genera y principalmente por mi papá (Óscar Recinos) que me lo enseñó y estoy siguiendo sus pasos. Es un deporte extremo, de contacto, y la adrenalina que se siente al momento de jugar es muy emocionante”.

Entrevistada en su domicilio, dijo que está “muy emocionada por participar en el Mundial. Es un orgullo representar a mi país”.

Subrayó: “Para estar en la selección se requiere mucha disciplina y muchas ganas de querer representar a mi país. Es un orgullo muy grande”.

La inquieta joven emprendedora se da tiempo para todo, ya que además de practicar el Hockey Sobre Ruedas, estudia en línea en la Universidad Autónoma de Chiapas (Unach), la licenciatura en Gestión de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa. A parte de que atiende su propio negocio de comida rápida.

Aunque nació en San Cristóbal, Recinos Nájera, quien ha participado en cuatro competencias internacionales, no juega en la selección de Chiapas, sino en la de Puebla, de la cual la llamaron para integrarse a la selección nacional.

Explicó: “Empecé jugando en la selección Chiapas porque soy de San Cristóbal, donde radico y estudio, pero en 2018 Puebla me llamó para jugar en su equipo y desde entonces represento a ese estado”.

¿Por qué no en Chiapas?

Yo estaba en la categoría juvenil en Chiapas, las demás chavas subieron a la categoría mayor y yo me quedé junto con otra chava sin equipo por tener un año menos. Por eso me fui a Puebla, porque allá tenían equipo para competir en las Olimpiadas Nacionales. Fue la selección de Chiapas, pero cuando uno tiene 18 años ya no puede ir a esos nacionales como juvenil porque se sube a la categoría mayor a partir de los 18 años. La mayoría subió. Todas eran un año mayor que yo y no podía entrar a la mayor sino que tenía que quedarme en la juvenil para seguir yendo a las Olimpiadas”.

Abundó: “En Puebla entré como juvenil, si no me hubiera ido a Puebla me hubiera quedado un año sin participar en las competencias”.

Señaló que radicar en San Cristóbal no ha representado problema alguno para jugar en la selección de Puebla. “Antes de los campeonatos nacionales voy a entrenar a Puebla una o dos semanas antes y cuando son vacaciones; dos semanas entrenamos mañana y tarde. Puebla está entre los mejores estados. Hemos obtenido segundos, terceros lugares y en el último nacional el cuarto”.

Comentó que la selección mexicana está compuesta por 10 jugadoras, de ellas dos son de Chiapas, Estefanía Ortega, de Tuxtla Gutiérrez y Karen Estefany, aunque esta última representa a Puebla, el resto de las integrantes son de la Ciudad de México, Jalisco, San Luis Potosí y Coahuila.

La delegación de México partió este miércoles por la tarde de la Ciudad de México a la sede, a donde estarían llegando la madrugada de este jueves, en espera de que logren su objetivo de subir al podio.

La chiapaneca agregó que la Federación nacional de este deporte les dará la alimentación y el hospedaje durante su estancia en Buenos Aires.

Finalmente, la joven deportista invitó a todos los niños y papás a que hagan deporte y a quienes les interese el Hockey Sobre Ruedas acudan al Sedem para que “les podamos enseñar porque es un deporte muy bonito, hay competencias nacionales y no hay nada como ir a representar al país en esas competencias”, puntualizó.