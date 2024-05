Elisa Barranca, reina del Fitness en Chiapas

Ya posee en su colección un subcampeonato a nivel nacional, lo que la motiva a seguir buscando más trofeos. Cortesía

Disciplina, planeación y determinación son la plataforma de despegue Elisa Barranca Ramírez, quien se consolida como una de las máximas exponentes del Fitness Bikini Wellness Juvenil de Chiapas.

A sus 20 años de edad, la representante del Centro Fitness Alegría y estudiante de Ingeniería Agroindustrial en la Universidad Politécnica de Chiapas pone además la muestra de que con organización es posible hacerse de una carrera profesional y triunfar en el deporte, como lo comparte en entrevista para los lectores de “Cuarto Poder”.

Elisa, ¿cómo empezaste en la práctica del Fitness?

Toda mi vida he hecho deporte: Futbol, Tae Kwon Do, Natación… Después de la pandemia empecé a ir a Fededome (gimnasio local), me gustaba mucho, hacía entrenamiento funcional, pero siempre admiré el cuerpo de las culturistas, aunque estaba muy chica para empezar a practicarlo. Entonces mis papás me dijeron que en cuanto cumpliera 18 ya podía hacer lo que quisiera, y así fue, cumplí los 18 y empecé mi preparación para concursar, me cambié a un gimnasio con máquinas, pesas y todo.

¿Cuánto tiempo llevas en tu deporte?

Llevo un año y ocho meses y le dedico aproximadamente dos horas y media al entrenamiento diario.

¿Qué es lo que más te gusta de tu deporte?

El compromiso que haces contigo misma, la mentalidad que llegas a desarrollar, porque a pesar de que estés cansada, que no tengas carbohidratos, comida, tienes que seguir entrenando, haciendo todas tus actividades.

¿Cómo le explicarías a alguien todo lo que significa practicar el Fitness?

Principalmente es cuidar mucho tu alimentación, porque mucha gente piensa que es solo con ir a entrenar, pero la base de nuestros resultados es nuestra dieta. Es una dieta muy específica, bastante estricta, por eso nos ven cargando nuestros “tuppers” a todas partes, no podemos salir de ese plan y es comprometerte. A veces hay que hacer dos cardios al día, aparte de nuestros entrenamientos, y a pesar de estar cansados, adoloridos, cumplir con esa parte, y obviamente también hay suplementación muy específica que se usa en diferentes etapas de nuestra preparación. Una preparación dura de seis a cuatro meses o a veces hasta ocho.

¿Cómo haces para poder compaginar tus estudios con el entrenamiento?

Es bastante complicado, la verdad, pero todo lo organizo. Soy una persona bastante organizada, las comidas que tengo que llevar las preparo un día antes. Cargo siempre dos mochilas, una con toda mi ropa de entrenamiento y otra con todas las cosas de la universidad, porque saliendo de clases voy directamente al gimnasio a entrenar.

¿Has enfrentado algún tipo de tabú por hacer este deporte?

Al principio mis abuelitos decían “te vas a poner como hombre” o “se va a ver feo”, entonces yo les mostraba fotos de chavas de mi categoría y les decía “¿se parece a un hombre?”. Y decían “pues no”, y yo les decía “así me voy a poner”.

Tampoco se lo tomaban en serio porque como yo había hecho muchos deportes toda mi vida… Sí era buena, pero no me atrevía a concursar por pena o no me gustaba, y cuando les dije que quería participar en esto al principio se lo tomaban muy a la ligera, pero ya cuando fui al nacional y me fue bien en mi primer intento, se lo tomaron más en serio y siempre me han apoyado.

¿Cuáles han sido tus mayores logros hasta ahora?

Soy Miss Chiapas Juvenil 2023 y 2024, y a nivel nacional me llevé el segundo lugar en principiantes de mi categoría en mi primer intento. Entonces creo que mi satisfacción más grande fue esa del nacional pasado porque era mi primera vez enfrentándome a niñas que ya lo habían hecho dos, tres o cuatro veces.

Finalmente, ¿invitarías a más mujeres a practicar tu deporte?

Sí, la verdad es que te cambia la mentalidad completamente, te sientes capaz de absolutamente todo. A mí en el gimnasio a veces me pasa que me preguntan si no me han acosado, y al contrario, me respetan; entonces te forjas un carácter con el que puedes absolutamente todo, y a pesar de estar cansada, de tener que trabajar, estudiar y entrenar, puedo con todo.