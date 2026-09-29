Eloy López conquista el “Chase” en Nascar

Eloy Sebastián López firmó una actuación sobresaliente en el Óvalo Aguascalientes México y se quedó con la victoria en primera fecha del Chase de Nascar México Series 2026, en una jornada que además registró una asistencia récord de aficionados.

El piloto —patrocinado por Volaris, YaVas y Alpha Racing— comandó buena parte de las 175 vueltas disputadas en la carrera “Aguascalientes El Gigante de México 170” y logró controlar la presión de Xavi Razo, quien también encabezó la competencia durante varios giros y se mantuvo como uno de los principales aspirantes al triunfo.

López aprovechó el rendimiento de su auto para recuperar la primera posición y establecer el ritmo definitivo en la recta final. Finalmente cruzó la meta con una diferencia de 0.683 segundos sobre Razo, resultado que lo impulsó hasta la segunda posición de la clasificación extraoficial del Chase.

Razo, representante de Motorcraft, había arrancado desde la posición de privilegio y protagonizó uno de los duelos más importantes de la carrera. Sin embargo, una entrada a “pits” durante el “stage” le hizo perder posiciones y, en las vueltas finales, tuvo que administrar el desgaste de los neumáticos.

Podio de alta exigencia

Irwin Vences —piloto de Sakura, Toyo Power, Trobbu y Kappa—completó el podio con la tercera posición, mientras que Julio Rejón (GGG Racing), finalizó cuarto, en tanto que Rubén García Jr. (Canel’s, Logitech, Mobil y Laboratorios Tequis), cerró el Top 5 y conservó el liderato extraoficial del Chase, aunque ahora empatado en puntos con Eloy Sebastián López.

La competencia resultó especialmente importante para los aspirantes al campeonato, al tratarse del primer compromiso de la fase definitiva de la temporada y después de Aguascalientes, las diferencias entre los principales contendientes se redujeron y dejaron abierta la lucha por el título.

Además del espectáculo en pista, la fecha tuvo un saldo positivo en las tribunas. Arturo Fernández Estrada, director del Instituto del Deporte de Aguascalientes, informó que se estableció un nuevo récord de asistencia en el Óvalo Aguascalientes México.

Vecchi domina Challenge Series

En la categoría Challenge Series, Giancarlo Vecchi completó una destacada actuación para quedarse con la victoria de la décima fecha de la temporada y su primera bandera a cuadros dentro del Chase.

El piloto del auto número 75, respaldado por Restonic, había partido desde la posición de privilegio y logró sobreponerse a diferentes contratiempos durante la carrera, incluido un problema con uno de los neumáticos que lo obligó a remontar posiciones.

Vecchi recuperó terreno y consiguió cerrar la competencia al frente de su categoría, resultado que además le permitió asumir el liderato extraoficial del Chase de Challenge Series.

Gerardo “Chispa” Rodríguez, de Alessandro’s Racing, terminó en la segunda posición después de administrar el ritmo de su auto en la parte final, mientras que Víctor Barrales Jr., de ANVI Motorsport, completó el podio.

La clasificación mantiene una cerrada disputa entre los principales pilotos de la categoría, con Vecchi al frente después de la fecha celebrada en territorio hidrocálido.