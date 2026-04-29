Emergen los campeones del Mr. Chiapas 2026

Simetría, poder y belleza se conjugaron en el 27º Campeonato Estatal Selectivo de Fisicoconstructivismo y Fitness Mr. Chiapas Juvenil y Veteranos 2026, evento que reunió a 119 atletas provenientes de 14 municipios del estado, en el Teatro Universitario de la Unicach.

Organizado por la Asociación de Fisicoconstructivismo y Fitness del Estado de Chiapas, A. C., el certamen evaluó a los mejores exponentes en diversas categorías, bajo criterios estrictos en su acondicionamiento muscular, pero sin dejar de lado la presentación escénica y el carisma para conquistar los votos de los jueces.

Juveniles y veteranos

En Fisicoconstructivismo hasta 16 años, el primer lugar fue para Diego Emiliano Alfonzo Lara (Muscle Power); en Fisicoconstructivismo hasta 18 años se coronó Carlos Alejandro Velasco Nucamendi (Venus Fitness Center), y en Fisicoconstructivismo Principiantes hasta 23 años, la primera posición correspondió a Pedro Isaac Alfaro Miranda (Oxígeno).

En Novatos, el triunfo se lo llevó Diego Alejandro Vaquerizo Morales (LR Fitness), mientras que en Avanzados, el ganador fue Diego Esteban Pérez Montes de Oca (Gravity Fit).

En Men’s Physique Principiantes, el primer puesto se lo adjudicó José Manuel Galindo Sánchez (20-20 Fit); en Novatos, el vencedor fue Ovilio Jean Pierce de la Torre Franco (Gimnasio Santos), y en Avanzados, el primer lugar lo obtuvo Luis Alfonso Courtois Santiago (Zona Fit).

En Veteranos resultó monarca Héctor Antonio Hernández Morales (Gimnasio Coliseo), seguido por José Guadalupe Velasco Pérez (Venus Fitness Center) y Uriel Náfate Sánchez (Emporio Sport), destacando la experiencia en la división.

Las mejores femeniles

Por su parte, en Fitness Bikini Juvenil, en primer lugar se colocó Noelia Yazmín Álvarez Hidalgo (Búfalos); en Master la campeona fue Silvia Marlene Santiago Ayar (Gimnasio Alegría); en Wellness Juvenil ganó Fernanda Monserrat Gómez Martínez (Zona Fit), y en Wellness Master, el primer puesto quedó en poder de Carolina Gómez Mendoza (Gimnasio Alegría).

Es importante mencionar que el jurado calificador estuvo integrado por Marisol Castañón Gómez, vicepresidenta de Fitness y juez estatal; Erick Uriel Zapata Gutiérrez, juez estatal; Víctor Manuel de los Santos Velázquez, vocal y juez; Jorge Jiménez Argüello, presidente de la asociación y juez nacional de la FMFF e internacional de la IFBB; y Jorge Alejandro Jiménez Romero, vicepresidente de Fitness Aeróbico y juez nacional de la FMFF, quien fungió como escrutador.RESULTADOS

Classic Physique Juvenil Principiantes

1º Ángel Uriel Calderón Escobar

2º Jorge Alejandro Hernández Gómez

3º Isaac González Juárez

Classic Physique Juvenil Novatos

1º Leonardo Gabriel Velasco Sánchez

2º Juan Diego Díaz González

3º Luis Fernando Simón López

Classic Physique Juvenil Avanzados

1º Saúl Ernesto Morales Navarro

2º Jhonatan de Jesús Lázaro Tóala

3º Pablo Nicolás Vázquez López

Juvenil hasta 16 años

1º Diego Emiliano Alfonzo Lara

2º Jesús Adrián Pérez Sánchez

3º Juan Pablo Ortega Salas

Juvenil hasta 18 años

1º Carlos Alejandro Velasco Nucamendi

2º José Manuel Galindo Sánchez

3º Cristopher de la Torre Pérez

Juvenil Principiantes

1º Pedro Isaac Alfaro Miranda

2º Ángel Uriel Calderón Escobar

3º Ángel Francisco Alfaro Godínez

Juvenil Novatos

1º Diego Alejandro Vaquerizo Morales

2º Juan Diego Díaz González

3º Luis Fernando Simón López

Juvenil Avanzados

1º Diego Esteban Pérez Montes de Oca

2º Saúl Ernesto Morales Navarro

3º Pablo Nicolás Vázquez López

Veteranos

1º Héctor Antonio Hernández Morales

2º José Guadalupe Velasco Pérez

3º Uriel Náfate Sánchez

Men’s Physique Juvenil Principiantes

1º José Manuel Galindo Sánchez

2º Cristopher de la Torre Pérez

3º Diego Emiliano Alfonzo Lara

Men’s Physique Juvenil Novatos

1º Ovilio Jean Pierce de la Torre Franco

2º Leonardo Gabriel Velasco Sánchez

3º Luis Fernando Simón López

Men’s Physique Juvenil Avanzados

1º Luis Alfonso Courtois Santiago

2º Virgilio Torres Avendaño

3º Luis Hernán Pérez Vázquez

Fitness Bikini Juvenil

1º Noelia Yazmín Álvarez Hidalgo

2º Azul Desiree Zúñiga Morales

3º Alondra Belén López Morales

Fitness Bikini Master

1º Silvia Marlene Santiago Ayar

2º Karla Yaren Muñoz Díaz

Fitness Bikini Wellness Juvenil

1º Fernanda Monserrat Gómez Martínez

2º Danna Paola Valdez Pérez

3º Diana Laura Escobar Monzón

Fitness Bikini Wellness Master

1º Carolina Gómez Mendoza

2º Iliana Gamboa López

3º María de Lourdes Estrada Ruiz