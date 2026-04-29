Emergen los campeones del Mr. Chiapas 2026

Simetría, poder y belleza se conjugaron en el 27º Campeonato Estatal Selectivo de Fisicoconstructivismo y Fitness Mr. Chiapas Juvenil y Veteranos 2026, evento que reunió a 119 atletas provenientes de 14 municipios del estado, en el Teatro Universitario de la Unicach.
Organizado por la Asociación de Fisicoconstructivismo y Fitness del Estado de Chiapas, A. C., el certamen evaluó a los mejores exponentes en diversas categorías, bajo criterios estrictos en su acondicionamiento muscular, pero sin dejar de lado la presentación escénica y el carisma para conquistar los votos de los jueces.
Juveniles y veteranos
En Fisicoconstructivismo hasta 16 años, el primer lugar fue para Diego Emiliano Alfonzo Lara (Muscle Power); en Fisicoconstructivismo hasta 18 años se coronó Carlos Alejandro Velasco Nucamendi (Venus Fitness Center), y en Fisicoconstructivismo Principiantes hasta 23 años, la primera posición correspondió a Pedro Isaac Alfaro Miranda (Oxígeno).
En Novatos, el triunfo se lo llevó Diego Alejandro Vaquerizo Morales (LR Fitness), mientras que en Avanzados, el ganador fue Diego Esteban Pérez Montes de Oca (Gravity Fit).
En Men’s Physique Principiantes, el primer puesto se lo adjudicó José Manuel Galindo Sánchez (20-20 Fit); en Novatos, el vencedor fue Ovilio Jean Pierce de la Torre Franco (Gimnasio Santos), y en Avanzados, el primer lugar lo obtuvo Luis Alfonso Courtois Santiago (Zona Fit).
En Veteranos resultó monarca Héctor Antonio Hernández Morales (Gimnasio Coliseo), seguido por José Guadalupe Velasco Pérez (Venus Fitness Center) y Uriel Náfate Sánchez (Emporio Sport), destacando la experiencia en la división.
Las mejores femeniles
Por su parte, en Fitness Bikini Juvenil, en primer lugar se colocó Noelia Yazmín Álvarez Hidalgo (Búfalos); en Master la campeona fue Silvia Marlene Santiago Ayar (Gimnasio Alegría); en Wellness Juvenil ganó Fernanda Monserrat Gómez Martínez (Zona Fit), y en Wellness Master, el primer puesto quedó en poder de Carolina Gómez Mendoza (Gimnasio Alegría).
Es importante mencionar que el jurado calificador estuvo integrado por Marisol Castañón Gómez, vicepresidenta de Fitness y juez estatal; Erick Uriel Zapata Gutiérrez, juez estatal; Víctor Manuel de los Santos Velázquez, vocal y juez; Jorge Jiménez Argüello, presidente de la asociación y juez nacional de la FMFF e internacional de la IFBB; y Jorge Alejandro Jiménez Romero, vicepresidente de Fitness Aeróbico y juez nacional de la FMFF, quien fungió como escrutador.RESULTADOS
Classic Physique Juvenil Principiantes
1º Ángel Uriel Calderón Escobar
2º Jorge Alejandro Hernández Gómez
3º Isaac González Juárez
Classic Physique Juvenil Novatos
1º Leonardo Gabriel Velasco Sánchez
2º Juan Diego Díaz González
3º Luis Fernando Simón López
Classic Physique Juvenil Avanzados
1º Saúl Ernesto Morales Navarro
2º Jhonatan de Jesús Lázaro Tóala
3º Pablo Nicolás Vázquez López
Juvenil hasta 16 años
1º Diego Emiliano Alfonzo Lara
2º Jesús Adrián Pérez Sánchez
3º Juan Pablo Ortega Salas
Juvenil hasta 18 años
1º Carlos Alejandro Velasco Nucamendi
2º José Manuel Galindo Sánchez
3º Cristopher de la Torre Pérez
Juvenil Principiantes
1º Pedro Isaac Alfaro Miranda
2º Ángel Uriel Calderón Escobar
3º Ángel Francisco Alfaro Godínez
Juvenil Novatos
1º Diego Alejandro Vaquerizo Morales
2º Juan Diego Díaz González
3º Luis Fernando Simón López
Juvenil Avanzados
1º Diego Esteban Pérez Montes de Oca
2º Saúl Ernesto Morales Navarro
3º Pablo Nicolás Vázquez López
Veteranos
1º Héctor Antonio Hernández Morales
2º José Guadalupe Velasco Pérez
3º Uriel Náfate Sánchez
Men’s Physique Juvenil Principiantes
1º José Manuel Galindo Sánchez
2º Cristopher de la Torre Pérez
3º Diego Emiliano Alfonzo Lara
Men’s Physique Juvenil Novatos
1º Ovilio Jean Pierce de la Torre Franco
2º Leonardo Gabriel Velasco Sánchez
3º Luis Fernando Simón López
Men’s Physique Juvenil Avanzados
1º Luis Alfonso Courtois Santiago
2º Virgilio Torres Avendaño
3º Luis Hernán Pérez Vázquez
Fitness Bikini Juvenil
1º Noelia Yazmín Álvarez Hidalgo
2º Azul Desiree Zúñiga Morales
3º Alondra Belén López Morales
Fitness Bikini Master
1º Silvia Marlene Santiago Ayar
2º Karla Yaren Muñoz Díaz
Fitness Bikini Wellness Juvenil
1º Fernanda Monserrat Gómez Martínez
2º Danna Paola Valdez Pérez
3º Diana Laura Escobar Monzón
Fitness Bikini Wellness Master
1º Carolina Gómez Mendoza
2º Iliana Gamboa López
3º María de Lourdes Estrada Ruiz