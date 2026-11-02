Emiliano Richards se impone en la GTM Pro 1

El piloto capitalino, Emiliano Richards, ganó la primera carrera de la Gran Turismo México (GTM), que se celebró en el Autódromo Hermanos Rodríguez, en el marco del Fórmula 1 Gran Premio Ciudad de México presentado por Heineken.

El piloto de MG en el auto marcado con el número 1 se hizo de la primera de dos banderas a cuadros en disputa durante el fin de semana, tras partir desde la cuarta posición.

“Estoy muy contento de haber terminado en el primer lugar, quiero felicitar a Súper Copa, agradecer al Gran Premio de la Ciudad de México por invitarnos y estoy confiado en que mañana podremos pelear la victoria otra vez”, apuntó Richards al concluir la carrera.

La segunda posición quedó en poder de Salvador de Alba Jr. de Transmisiones Veinte 07, que había arrancado desde la pole y liderado con una buena ventaja sobre el resto, pero después de una bandera amarilla fue superado y ya no pudo regresar a la posición de honor.

“Lo que más me gustó fue ver tanta competencia dentro de la categoría, estoy seguro de que podremos pelear muy bien y seguir trabajando fuerte para esto”, dijo el ganador.

“La cabeza fría es muy importante al inicio de la carrera para saber cómo realizar la carrera, y así fue al principio, después vino esa bandera que arruinó todo y mi auto no se comportó como al principio”, aclaró el tapatío.

Pablo Pérez de Lara de blac-Gokartmanía subió al tercer escalón del podio y consideró que podría haber mejorado esa posición pero que le faltaron algunas vueltas.

Carrera GTM Pro 2

Los tres primeros lugares de la GTM Pro 2 los ocuparon Esteban Alvarán, José Díaz y Aldo Vicenti, mientras que en la GTM Light lo hicieron José Stege, Gerardo Hernández y Deko Abiakel.