Emiliano Zapata con pase en Futbol 6 x 6

Con gran entusiasmo, el municipio de Emiliano Zapata, que preside el ingeniero Jesús Enrique Reyes Nájera, recibió la etapa regional de los Juegos Populares. La justa deportiva reunió a equipos de Acala, Berriozábal, Cintalapa, Chiapa de Corzo, Ocozocoautla, San Lucas, Suchiapa, Totolapa, Tuxtla Gutiérrez y la propia sede.

En la rama femenil (categorías 2009-2010 y 2007-2008), la selección de Tuxtla Gutiérrez se coronó campeona. Mientras que en la varonil (2009-2010) se coronó la selección de Emiliano Zapata, y en el sector 2007-2008, la representación de Suchiapa.

Emotiva inauguración

La ceremonia contó con la presencia de la licenciada Marien Alejandra Granados Román, presidenta del DIF Municipal; así como del representante del Instituto del Deporte del Estado de Chiapas, Raymundo Lara Lara, y del delegado de Juegos Populares, C. P. Rigoberto González Trujillo, además de autoridades municipales y deportivas.

En su mensaje, el alcalde Reyes Nájera destacó que actividades de este tipo fortalecen la disciplina, la convivencia y el trabajo en equipo de la juventud. Asimismo, agradeció el respaldo del gobernador Eduardo Ramírez Aguilar para la celebración de la jornada, así como el apoyo de Protección Civil, Policía Municipal, el área de Salud y las diferentes áreas del Ayuntamiento.

“Estos juegos son una herramienta para unir a la comunidad y demostrar que en Emiliano Zapata trabajamos por la continuidad del esfuerzo y no del privilegio”, expresó el edil.

La fiesta deportiva culminó con la clasificación de dos selecciones municipales de Futbol a las finales regionales, una de las cuales logró avanzar a la etapa estatal, lo que representa un orgullo para Emiliano Zapata.

El presidente municipal reconoció la entrega de los jugadores y el liderazgo de sus entrenadores, Édgar Román y Julio Ruiz, quienes han acompañado a los atletas en este proceso. “La grandeza de Emiliano Zapata se defiende en cada jugada, y juntos vamos a trabajar fuerte para el estatal”, celebró.

La comunidad se volcó en felicitaciones a través de redes sociales, donde ciudadanos como Viridiana Ruiz destacaron el apoyo del Ayuntamiento al deporte y el logro de los jóvenes futbolistas. “Vamos, Canelos, que sí se pudo. Emiliano Zapata a la estatal”, escribió.

Con este triunfo, el municipio tendrá representación en el Futbol Popular estatal, reafirmando su compromiso con el impulso al talento deportivo y el fortalecimiento de la unidad comunitaria.