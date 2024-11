Emilio Richards festeja jornada inolvidable

Emiliano Richards, de la escudería MG, se quedó con la final de la Súper Copa Roshfrans 2024 en la primera carrera de la GTM Pro 1, en el autódromo de Yucatán, ante miles de aficionados que se dieron cita y abarrotaron las tribunas, a pesar de la amenaza de lluvia.

“Yucatán me sienta bien, la verdad es que estoy muy feliz. Quiero agradecerle a todo el público que se hizo presente a pesar que estaba muy nublado y a todo mi equipo porque en los momentos tensos y críticos, sacamos un fin de semana donde tomamos buenas decisiones tanto en la calificación y hoy en la carrera. Me voy satisfecho por haber dejado todo, porque depende de nosotros mismos y nos salió un fin de semana redondo”, expresó Richards.

“Todo dependió de nosotros, no nos fijamos mucho en nuestros rivales ni en los puntos, sabía que tenía un gran auto para afrontar los momentos difíciles, ya que ahí aparece la fortaleza. Tanto Salvador, que tuvo problemas, como Mario y Arellano hicieron que la carrera por momentos no fuera fácil y eso me gusta”, agregó.

Domínguez fue figura

Fue una excelente actuación la del internacional mexicano de Alessandro’s Racing, Mario Domínguez, que había arrancado desde la séptima posición y cruzó la meta en segundo. “Me divertí muchísimo, fue una carrera en la que tuve que esmerarme y afortunadamente se consiguió el podio, no puedo dejar de agradecer al equipo que me dio un gran auto”, expresó.

José Arellano, de Chevron-Havoline, cerró la temporada con otro podio al ocupar la tercera posición y dijo que estuvo cerca de quedar segundo: “De todas maneras es muy bueno darle este resultado a mis patrocinadores y a todo el equipo”.

Rafael Vallina en la mejor competencia del año, no solamente ganó la GTM Pro 2, sino que fue cuarto en la general. Otro que puso la nota fue el regiomontano César Jiménez, quien ganó la GTM Light y finalizó en sexto en la general.