Emoción Nascar invade las calles de Tuxtla

Autos que participarán en la fecha 2 de la Nascar México Series desfilaron por calles céntricas de Tuxtla Gutiérrez, para hacer su arribo triunfal al parque central, donde pilotos convivieron con cientos de aficionados en una firma de autógrafos.

El evento fue parte de las actividades oficiales de la carrera Chiapas Extraordinario por Naturaleza 200, a celebrarse este domingo, a partir de las 13:40 horas, pactada a 200 vueltas o 100 minutos de duración.

Antes del desafío en el óvalo chiapaneco, integrantes de diferentes escuderías tuvieron un acercamiento con fanáticos del deporte motor, a quienes obsequiaron boletos para que asistan y “souvenirs” de las marcas patrocinadoras.

Carrera con historia

Situado en el municipio de Berriozábal, la primera vez que el Súper Óvalo Chiapas recibió a Nascar México Series fue en la Temporada 2008, un 12 de octubre, cuando se celebró la carrera inaugural de este complejo, con Antonio Pérez el primer vencedor.

La Chiapas Extraordinario por Naturaleza 200 representa la carrera número 20 del campeonato en dicha sede, y Rogelio López es quien más veces lo ha conquistado, con 3 triunfos en su poder, seguido de José Luis Ramírez, Abraham Calderón y Rubén Rovelo, los tres con 2 victorias y la oportunidad de alcanzar a López, recordando que, en 2025, este dijo adiós a las pistas en la visita a Chiapas.

Las acciones para este domingo 29 de marzo arrancan a las 11:30 horas, con la competencia de Trucks México Series.