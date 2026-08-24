Emoción pura en la rama varonil

La actividad del Campeonato de Copa Deportycosas 2026 continuó con la disputa de la fecha siete en la rama varonil, jornada que tuvo como escenario el Parque del Oriente y que dejó una serie de encuentros marcados por la intensidad, los intercambios de ventaja y la definición de varios partidos en el tercer set.

Los equipos participantes saltaron a la cancha con el objetivo de sumar un nuevo triunfo dentro de la competencia, en una jornada que permitió observar partidos con marcadores cerrados y otros en los que los ganadores consiguieron tomar el control desde los primeros puntos.

En uno de los encuentros de la fecha, Club Adlers consiguió imponerse en dos sets ante Adlers Jr., con parciales de 25-19 y 25-14. El conjunto ganador mantuvo la ventaja durante ambos periodos para quedarse con el encuentro sin necesidad de disputar un tercer set.

Por su parte, Zenit Kazan protagonizó uno de los duelos más atractivos de la jornada frente a Adlers Jr. El conjunto de Zenit tomó la ventaja en el primer set al imponerse 25-18, pero Adlers Jr. respondió en el segundo parcial con un triunfo de 25-21 para igualar el encuentro.

Tercer set

La definición llegó en el tercer set, donde Zenit Kazan recuperó el control y terminó imponiéndose 15-12 para quedarse con la victoria en un partido que necesitó de los tres parciales.

En otro de los partidos de la fecha siete, ADN Mantarrayas consiguió una victoria en dos sets sobre Real Chiapas. El primer parcial terminó 25-15, mientras que en el segundo set ADN Mantarrayas amplió la diferencia y se llevó el periodo por 25-5.

Spartanos

También hubo un duelo de tres sets entre Spartanos y ADN Mantarrayas, en el que ambos conjuntos tuvieron momentos importantes. Spartanos se quedó con el primer parcial por 25-19, pero ADN Mantarrayas reaccionó en el segundo y consiguió llevarse un cerrado set por 27-25.

El encuentro tuvo que definirse en el tercer periodo, donde Spartanos volvió a tomar la iniciativa para imponerse 15-11 y asegurar el triunfo.

Finalmente, Místico enfrentó a Real Chiapas en un encuentro que terminó en dos sets. Místico consiguió controlar las acciones desde el inicio y se llevó el primer parcial por 25-10. Para el segundo set, el conjunto mantuvo la ventaja y cerró el partido con un 25-13.