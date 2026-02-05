Emoción y goles marcan la jornada 8

La jornada 8 de la Liga Empresarial vivió una intensa actividad en la categoría de primera división, con partidos que ofrecieron goles, paridad y resultados determinantes en la lucha por los primeros puestos del torneo. El campo de Ciudad Universitaria de la Unicach fue un escenario de encuentros vibrantes. Los equipos mostraron entrega y contundencia, en una fecha que dejó sensaciones encontradas para varios contendientes.

Uno de los juegos más atractivos fue el empate entre Agua Pura y Fred Sport, quienes protagonizaron un duelo de ida y vuelta que terminó 4-4. Ambas escuadras apostaron por el ataque desde el silbatazo inicial, generando constantes llegadas y un marcador cambiante que mantuvo la emoción hasta el último minuto. El reparto de puntos reflejó lo parejo del compromiso y la capacidad ofensiva de los dos conjuntos.

Marnoc se apuntó una victoria sólida al superar por 4-1 a Chipo, en un choque en el que la efectividad fue la clave. Con un planteamiento ordenado y transiciones rápidas, Marnoc logró inclinar el partido a su favor desde la primera mitad, controlando el ritmo y cerrando espacios para asegurar tres puntos importantes en sus aspiraciones dentro del campeonato.

Goleada

La goleada de la jornada corrió a cargo de Pistimbak, que impuso condiciones con un contundente 7-1 ante Mariachis. El equipo ganador mostró superioridad en todas las líneas, aprovechando cada oportunidad frente al arco rival y dejando claro su poder ofensivo. Mariachis intentó reaccionar, pero se vio superado ante la presión constante y la precisión del adversario.

Victoria ajustada

Por su parte, Atlas FC consiguió un triunfo ajustado pero valioso al vencer por 1-0 a Devastadores. Fue un partido cerrado, con pocas concesiones defensivas y mucha disputa en medio campo. El único gol del encuentro marcó la diferencia y permitió a Atlas sumar unidades clave que lo mantienen en la pelea dentro de la clasificación general.

La jornada 8 reafirmó el alto nivel competitivo de la Liga Empresarial, donde cada fecha se convierte en un reto para los participantes. Con el torneo avanzando y los equipos afinando detalles, la expectativa crece rumbo a las próximos compromisos, en los que ningún punto será negociable.