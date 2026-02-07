Emocionante arranque de la Temporada 2026

Goles, festejos y mucha pasión se vivió en el arranque de la Temporada 2026 de la Liga Independiente de Futbol Tuxtla, que tras un largo receso volvió a la acción con sus campeonatos de primera y segunda división en los campos de Caña Hueca y el parque de La Herradura.

En la máxima categoría destacó la victoria de Coratux FC

por 5-3 sobre Plásticos Pablín, en un choque que puede ser considerado entre los clásicos de la liga. Del lado de Coratux aparecieron Maximiliano Martínez con dos anotaciones, además de Carlos González, Noé Vázquez y Joshua Díaz. Del lado rival marcaron Iván Cruz, Omar Cruz y Alexander Márquez.

En más acciones, la oncena del Deportivo San Francisco goleó por 5-2 al DC United, duelo en el que Marvin Martínez se despachó con la cuchara grande, al ser el autor de todos los tantos del lado ganador. Mientras que por los derrotados brillaron Lázaro López y Alejandro Gaspar.

Por su parte, el conjunto de La Familia FC venció por 3-2 a su similar del Deportivo Modelo, con goles de Wilber Galdámez, Manuel Acosta y Carlos Natarén. Del lado contrario anotaron Hugo Víctor y Carlos Coronel. En la primera jornada descansó el Croco FC.

Goleadas en 2ª división

En la categoría de plata, el cuadro de Talentos Better dio la sorpresa al aplastar por 10-2 al Toluca FC. Ángel Díaz fue la figura con cinco dianas; David Pérez aportó un doblete, y con un gol contribuyeron Kevin Sol, Marcos Ángel y Ángel Haces. Del lado opuesto descontaron Andrik Toalá y William Jiménez.

Otro equipo que se presentó en gran forma fue el Macía FC, que arrolló por 8-1 al Deportivo Chiapas, con gran actuación de Edgardo Santiago, quien aportó cuatro tantos. Ángel Cuesta hizo un par y con un gol figuraron Ardrife Ortega y Francisco González. El de la honra del rival lo hizo Hernán Díaz.

En el único empate de la primera jornada, Santa Ana Jr. y Terkos FC protagonizaron un entretenido 4-4. Por los primeros anotaron Julio de la Rosa, Justin Salgado, Jorge Gordillo y Mateo Chacón, mientras que por su adversario acertaron Daniel Meza (2), Rodrigo Ruiz y Jesús Reyes.