Emociones al máximo en la nueva jornada

Este sábado la cancha principal de la colonia Popular volverá a vibrar con las acciones del Campeonato de Copa 2025 de la Liga Oficial Municipal de Voleibol Profesor Alfredo Ovilla Martínez (OMA), certamen que reúne a los mejores equipos femeniles de la primera división.

La jornada se desarrollará en este tradicional escenario deportivo, donde se llevarán a cabo seis duelos que prometen un espectáculo lleno de entrega, estrategia y alto nivel competitivo. Desde las primeras horas del día, las jugadoras demostrarán su compromiso por alcanzar los primeros lugares del grupo A y seguir acumulando puntos en esta fase.

Encuentros

Gacelas y Leonas abrirán la actividad a las 8 de la mañana en un enfrentamiento que medirá experiencia contra juventud, dos conjuntos con estilos opuestos pero la misma ambición por iniciar el día con triunfo.

Posteriormente, Club Adlers se verá las caras con Cinalex a las 9:00 horas, en un duelo que podría definir posiciones clave dentro de la tabla. Ambos conjuntos vienen mostrando constancia y una sólida defensa que será determinante para imponerse.

A las 10:00 horas, Amazonas regresará a escena para enfrentar nuevamente a Cinalex, que sostendrá su segundo compromiso de esta fecha, poniendo a prueba su resistencia física y mental ante un adversario caracterizado por su ataque potente.

Más tarde, Secretaría de Educación buscará mantener su racha positiva al medirse con Queens a las 11. Este cruce ha generado expectativa por el ritmo de juego y la disciplina táctica que ambas escuadras suelen imponer.

Al mediodía, Guerreras A Team tendrá también la misión de frenar a Queens, que jugará su segundo partido consecutivo, una prueba de carácter para sostener el rendimiento ante un rival con gran coordinación en la red.

El cierre de la jornada será a la 1 de la tarde con el choque entre Aztecas y Catleyas, un enfrentamiento entre conjuntos que han mostrado evolución constante y que podrían protagonizar uno de los encuentros más parejos del día.