Emociones en el Torneo Relámpago Infantil

La Colonia Ideal fue escenario de una intensa jornada deportiva con la ejecución del Torneo Relámpago Infantil de Basquetbol, en el que decenas de niños y niñas vivieron una experiencia inolvidable. El evento se desarrolló con gran ambiente familiar y con el objetivo de fomentar la sana convivencia, la recreación y el amor por este deporte.

Desde las primeras horas de la mañana, el lugar se llenó de energía y entusiasmo. Los pequeños jugadores llegaron acompañados de sus familias, quienes no dejaron de alentarlos durante toda la competencia. Las gradas lucieron llenas, mientras la duela vibraba con cada enceste y jugada espectacular que se vivía en la cancha.

En el partido estelar de la categoría 11-12 años, el equipo de Toros enfrentó a Dragones en un duelo que se definió en los últimos minutos. Toros comenzó con gran intensidad, tomando ventaja gracias a la velocidad de Daniel López y la precisión de Valeria Gutiérrez, quienes lograron una serie de encestes rápidos que pusieron a su equipo al frente 12-6 en el primer cuarto.

Dragones no tardó en reaccionar y, con una defensa más ordenada, lograron detener los ataques de sus rivales. Fernando Cruz y Mariana Sánchez fueron pieza clave para que el marcador se empatara 18-18 al cierre del segundo cuarto, lo que provocó que el público se pusiera de pie para aplaudir la entrega de ambos equipos.

En la segunda mitad, Toros volvió a tomar la iniciativa. Con jugadas rápidas y un buen trabajo colectivo, consiguieron ampliar la ventaja 28-22 en el tercer cuarto. Sin embargo, Dragones mostró carácter y no se dio por vencido, acercándose peligrosamente en el marcador gracias a una racha de seis puntos consecutivos de Mariana, quien tuvo una actuación sobresaliente.

El último cuarto fue un auténtico espectáculo. Ambos equipos se entregaron al máximo y la emoción se mantuvo hasta el final. Cuando el reloj marcaba menos de un minuto, Daniel López encestó un tiro decisivo que le dio a Toros una ventaja de tres puntos. Dragones intentó igualar el marcador con su último ataque, pero la defensa rival se mantuvo firme. El silbatazo final decretó la victoria de Toros con marcador de 36-33, desatando la algarabía de sus jugadores y aficionados.

Al concluir el encuentro se realizó una breve ceremonia de premiación en la que se entregaron trofeos y medallas a los equipos participantes. Los organizadores destacaron el esfuerzo de los niños y niñas, así como el apoyo de las familias que hicieron posible esta gran fiesta deportiva.

Este torneo relámpago dejó claro que el Basquetbol Infantil sigue creciendo y que eventos como este son fundamentales para impulsar el talento local, promover valores como el trabajo en equipo y fortalecer los lazos comunitarios en la ciudad.