Emotiva despedida de José Luis Martínez

En el marco de la inauguración del Quincuagésimo Torneo de Copa de Futbol Interno Escolar del Cobach, plantel 13 Oriente, se hizo el pronunciamiento y la despedida por la jubilación del profesor José Luis Martínez Ruiz, quien por 28 años brindó sus servicios como docente y entrenador de los equipos de Futbol, tanto varonil como femenil.

En la explanada central del propio plantel educativo, familiares, exalumnos, alumnos, directivos y personal docente se dieron cita para ser testigos de la despedida del homenajeado, quien se destacó siempre por seguir el buen camino y en la formación de muchas generaciones de jóvenes futbolistas que formaron y forman parte de los equipos representativos del Colegio de Bachilleres de Chiapas.

Luego de los correspondientes honores a nuestro lábaro patrio y presentación de los 16 conjuntos participantes, el director de la escuela, Luis Vicente Guillén Pérez, destacó la enorme labor del profesor Martínez Ruiz como un comprometido docente y un entrenador con sentido profesional que siempre guió a las y los alumnos por el camino correcto del triunfo.

Por su parte, el jefe de la Promotoría Cultural y Deportiva del Cobach, Miguel Salas, en representación del director general de la institución, Miguel Prado de los Santos, inauguró el Quincuagésimo Torneo de Copa, en tanto, el profesor Rubén de Jesús Aguilar efectuó la toma de protesta a los integrantes de los equipos participantes, en tanto que el exalumno Daniel López, a nombre de sus compañeros, externó una felicitación efusiva y agradecimiento a su entrenador.

Más adelante, en el centro del campo sintético de Futbol se llevó a cabo la patada inicial del evento. Las autoridades del plantel, familiares, personal docente, alumnos, exalumnos e invitados reiteraron las felicitaciones al profesor José Luis Martínez Ruiz por esa incansable labor de 28 años como docente y comprometido entrenador de Futbol

Como parte complementaria del programa protocolario de inauguración, se llevó a cabo un partido amistoso de Futbol entre exalumnos y maestros del propio plantel educativo.