Emotivo Torneo Dr. Didier Gómez Trujillo

Con la emoción a flor de piel y la energía al máximo en el tatami, se desarrolló el Torneo Estatal de Judo Dr. Didier Gómez Trujillo, teniendo como escenario el auditorio del Instituto del Deporte de Chiapas (Indeporte), en Tuxtla Gutiérrez.

Este evento, organizado por la Alianza de Judocas Chiapanecos, que preside Luis Alberto Damas Martínez, sirvió como marco para rendir un homenaje especial al precursor de esta disciplina en Chiapas, Didier Gómez Trujillo.

Visiblemente emocionado, el médico de profesión y maestro de las Artes Marciales recordó los inicios de este deporte en el estado, en el año de 1999, por encargo del fundador del Judo de México y fundador del Jiu Jitsu, profesor Daniel F. Hernández.

“El profesor Daniel nos encargó que hiciéramos eso en Chiapas, y muy contento con los resultados que ahora tenemos con campeones panamericanos infantiles. Andrea Guadalupe Carrasquedo fue medalla de plata en República Dominicana bajo mi dirección, en el 2002, y medalla de bronce en Cali, Colombia, en el 2003, representando a la selección nacional, y eso nos da muchísimo gusto también; el haber tenido con nosotros a Federico Vizcarra, uno de los grandes judocas mexicanos de Panamericanos, y al profesor Olmos, que estuvo con nosotros trabajando con la selección”, recordó.

Las mejores en elpresente

En el marco del acto inaugural también se rindió un homenaje a María Fernanda Cruz Bolón y Caridad del Carmen Ramos García, seleccionadas nacionales y medallistas por México a nivel internacional y quienes han dominado su categoría en México en años recientes.

Asimismo, se entregó un reconocimiento al profesor Osmani López Samada, entrenador de Caridad del Carmen, así como al empresario Sami Attiq.

Acción en el tatami

Posterior al protocolo, los competidores pusieron a prueba la técnica, la fortaleza y el nivel deportivo, con una serie de combates en diferentes niveles y edades, en ambas ramas.

Con el objetivo de mantener el crecimiento sostenido y consolidación en la disciplina del Judo en Chiapas, también se contó con la presencia de un contingente de atletas de Tabasco, con quienes en los últimos años se han estrechado lazos.

Esto fue con el afán de elevar la calidad de la preparación hacia la Olimpiada Nacional Conade 2026, a celebrarse en Yucatán, con previo evento de clasificación en el estado de Tlaxcala.