Empate con sabor a triunfo en el Olímpico

Tapachula FC empató 1-1 frente al Cruz Azul Lagunas y sacó mejor renta de su condición de local al imponerse en la tanda de penales para quedarse con el punto extra. El duelo de media semana fue correspondiente a la jornada 21 de la Liga TDP.

Impuso condiciones en casa

En el estadio Olímpico de Tapachula, el conjunto dirigido por Jorge Becerra hizo valer su localía ante la filial de uno de los clubes más representativos del país, cumpliendo con la consigna de sumar ante su afición y seguir en la pelea por calificar.

En los primeros minutos, ambos cuadros generaron aproximaciones de peligro, pero Brihan Gerardo tuvo la oportunidad más clara en el arranque para los chiapanecos, aunque no logró conectar de forma adecuada su remate.

La falta de contundencia cobró factura a los tapachultecos y la visita se adelantó al minuto 40, cuando Iván Ramírez aprovechó una desatención defensiva para marcar el 1-0 y enviar a su equipo con ventaja al descanso.

Gran reacción del local

Con el aliento de su afición en las tribunas, para la parte complementaria, Tapachula FC insistió al frente en busca de la igualada, adelantando líneas ante un rival que se defendió con solvencia y parecía encaminarse a sumar los tres puntos en patio ajeno.

La recompensa para Tapachula FC llegó de forma dramática con los 90 minutos de tiempo cumplidos, cuando el arquero visitante, Ubelmar Luna, arrolló dentro del área a Juan Pablo Rodríguez, acción que fue sancionada como penal por el silbante Jimmy Acosta Pérez.

Brihan Gerardo cobró con seguridad desde los once pasos para el 1-1 definitivo, desatando la algarabía en la tribuna. Y en la tanda de penales para definir al ganador del punto extra, Fernando Canto Gómez se vistió de héroe al detener el cuarto disparo del conjunto celeste, asegurando el triunfo en la serie para los locales por 5-3.

En la pelea por calificar

Con este resultado, Tapachula FC llegó a 34 unidades, para mantenerse en séptimo lugar de la tabla general del grupo 2, mientras que Cruz Azul Lagunas suma 48 unidades y es segundo.

Los chiapanecos se enfocan en su siguiente compromiso como visitante ante Dragones de Oaxaca, programado para el domingo 22 de febrero, en la fecha 22 del campeonato.