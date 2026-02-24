Empate electrizante en el nido de Pavones

Pavones ADMC y Chapulineros de Oaxaca empataron 1-1 en la fecha 22 del grupo 2 de la Temporada 2025-2026 de la Liga TDP, en partido disputado en el Tec de Monterrey Campus Chiapas.

El equipo local inició con mayor posesión y generó aproximaciones en los primeros minutos mediante disparos de Alex Manzano y Walter López. La insistencia rindió frutos al minuto 35, cuando Ronaldo Martínez ejecutó un tiro libre desde el sector izquierdo que terminó en el ángulo superior para el espectacular.

Pero en la segunda parte, el encuentro se equilibró y Pavones no pudo sostener la ventaja, ya que Chapulineros adelantó líneas y fue con todo por el empate, el cual llegó al minuto 70 en un tiro de esquina rematado de cabeza por Sebastián Vizarreta para el 1-1.

Pese a esto, en el tramo final del choque, el conjunto chiapaneco hizo modificaciones y generó opciones con disparos de Manzano, Camacho y Alver Espinosa, quien ingresó de cambio para revitalizar el ataque. En tiempo agregado, Pavones pudo incluso ganar el duelo, pues Leandro Suchiapa estuvo cerca de marcar en un disparo que pasó a un costado de la portería.

Con el empate, el partido se definió en penales para otorgar el punto extra, instancia en la que Chapulineros fue más efectivo para imponerse por 5-3.

Panorama actual

Con este resultado, Pavones ADMC llegó a 29 puntos, mientras que Chapulineros cuenta con 48 unidades. En la próxima jornada los tuxtlecos visitarán al Deportivo Nápoli de Tabasco, el sábado 28 de febrero en Villahermosa.