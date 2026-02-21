Empates electrizantes en la jornada 3

Los representativos de Plásticos Pablín y DC United firmaron un explosivo empate 3-3, en el partido estelar de la fecha 3 de la primera división de la Liga Independiente de Futbol Tuxtla, celebrado en el campo 1 del parque Caña Hueca.

Ángel Hernández lideró los esfuerzos del DC y se erigió como la figura del encuentro con par de dianas. De igual manera, Croco FC logró arrancarle el empate 3-3 al conjunto de Coratux FC, en otro electrizante duelo de la categoría estelar.

Sebastián Rayo, Ulises Pérez y Darío Barrios marcaron por el Croco, mientras que del lado de los Comitecos Radicados en Tuxtla, las anotaciones fueron obra de Obed Girón (2) y Javier Vázquez.

El único equipo que registró triunfo fue el Deportivo San Francisco, que se impuso por 3 goles a 1 ante Deportivo Modelo, con doblete de Miguel Santiz y un tanto de Javier Megchun. Del lado rival descontó Manuel Coronel.

Goleada de escándalo en la 2ª división

En la división de plata el resultado más sobresaliente fue la goleada de Terkoz FC, al son de 8-0 sobre FC Peñafiel, con “hat-trick” de Gabriel Hernández, sendos dobletes de Erick Robledo y Omar Ruiz, además de un gol de Miguel Sánchez.

Por su parte, el Deportivo IMZZ superó por 4-1 a La Familia FC, con dobletes de Alex Mandujano y Ángel Bravo, en tanto que por el rival anotó Luis Tobías.

De igual forma, Cobach 33 se impuso por 2-0 frente a Guerreros D’Tadeo, con dianas de Edwin Méndez y Brayan Fuentes.

Las acciones del popular campeonato capitalino continuarán este sábado con el arranque de la jornada 4, iniciando a las 4 de la tarde con el choque entre Toluca FC y Macía FC de la segunda división, en el campo 2 del Isstech.

A las 8 de la noche, en el campo 1 de Caña Hueca se celebrará el choque de primera división entre el Deportivo Modelo y Croco FC.