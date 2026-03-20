En duelo de Artemisas, una saldrá sin cabellera

Lo que pudo ser un equipo que marcaría una época en la lucha libre femenil se convirtió en una de las rivalidades más parejas dentro del elenco de Amazonas del CMLL. En Homenaje a Dos Leyendas 2026, Marcela, Princesa Sugehit y la Magnífica apostarán su cabellera para demostrar quién es la mejor de las tres Artemisas.

“Las Amazonas estamos haciendo historia en este 2026, para mí ha sido un regreso impresionante después de dos años fuera por lesión. Me gusta este tipo de batallas y hay que defender la trayectoria; aunque me encuentro nerviosa, voy a dar lo mejor de mí, vengo preparada para defender mi cabellera”, dijo la experimentada Marcela.

“Estoy contenta y emocionada, también nerviosa por el compromiso que es, porque estoy apostando mi cabellera en una lucha de dos contra una y llevo mucho que perder ante ellas, por eso es difícil dormir a gusto. Nunca había estado en un Homenaje a Dos Leyendas y quiero hacer lo mejor posible”, aseguró la Princesa Sugehit.

“Estoy muy contenta por estar en este evento porque considero que es el más importante que he tenido en mi carrera. En estas luchas de apuesta todo puede pasar, y más con las rivales que tengo; hay dos opciones, ganar o dejar mi cabellera en la Arena México”, señaló la Magnífica, quien hace unos días venció a Marcela y Princesa Sugehit para apoderarse de la Copa Irma González.

Frente a los medios, las tres protagonistas de este encuentro reconocieron que no se ven sin su preciada cabellera.