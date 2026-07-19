En espectacular partido Inglaterra se queda en tercero

Inglaterra derrotó por 6-4 a Francia en el espectacular encuentro por el tercer lugar del Mundial 2026 en el estadio Miami. El encuentro fue más emotivo luego de que Kyllian Mbappé marcó doblete para llegar a 10 goles en la justa mundialista y colocarse como máximo goleador histórico con 22 goles, a la espera de lo que haga mañana domingo Lionel Messi.

Los jugadores se olvidaron de la tensión y la presión y jugaron de forma libre para dar un gran partido a los miles de aficionados en el estadio Miami.

Fue un encuentro de dos fases. En la primera Inglaterra jugó por nota para llevarse un 4-0 en los primeros 45 minutos con goles de Declan Rice (3) Ezri Konsa (18) Bukayo Saka (37 y 46).

Todo hacía pensar una escandalosa goleada, pero Francia pagó cara su derrota y con goles de Mbappé (48), Bradley Barcola (54) y nuevamente Mbappé, estaba cerca del empate pues avasalló a los ingleses con su juego de toque.

Sin embargo, los Tres Leones reaccionaron a tiempo y evitaron la remontada con el quinto tanto marcado por Saka de pénalti a los 87 minutos. Pero aun faltaba y Francia volví a marcar al 96 con un golazo de Ousmane Dembélé y se pensaba un empate glorioso para Les Blues.

Pero Jude Bellingham, que entró de cambio en la segunda parte, puso cifras definitivas al marcar el sexto tanto inglés al 98, desilusionando a los aficionados que esperaban una remontada francesa.

Así, Inglaterra es tercer lugar en el Mundial 2026, relegando al cuarto puesto a Francia.